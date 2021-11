Es war ein netter Versuch, den RTLzwei an den vergangenen beiden Abenden unternahm, doch letztlich konnten die "Promi Kart Masters", die der Privatsender unter seinem bewährten "Grip"-Label ins Programm hievte, nicht allzu viel reißen. Immerhin lief es für das Finale am Montagabend ein wenig besser als für das Qualifying am Abend zuvor: Mehr als 450.000 Menschen konnten sich dennoch im Schnitt nicht für die Live-Show begeistern. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei sehr überschaubaren 4,2 Prozent.

Und auch abseits davon war der Start in die Woche für RTLzwei nicht von Erfolgen geprägt, wie der Tagesmarktanteil in Höhe von gerade einmal 3,4 Prozent in der Zielgruppe belegt. So erwies sich am Vorabend insbesondere die neue Datingshow "Let's Love" wieder als Problemfall: Mit nur 1,5 Prozent Marktanteil setzte es sogar einen neuen Tiefstwert. Insgesamt konnten sich lediglich 110.000 Menschen für die Sendung begeistern. Auch "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" blieben anschließend mit Marktanteilen von 3,0 und 4,1 Prozent in der Zielgruppe blass.

Weil RTLzwei am Montag zudem kaum ältere Menschen ansprach, landete der Privatsender beim Gesamtpublikum mit einem Tageswert von 1,7 Prozent übrigens nur auf dem 18. Rang - zwischen Nitro und Arte. Nitro war dann zugleich auch in der Zielgruppe mit 2,5 Prozent der stärkste unter den kleinen Sendern. ZDFneo wiederum drang beim Gesamtpublikum seinerseits mit starken 3,9 Prozent auf den sechsten Rang vor. Hier punktete etwa "Inspector Barnaby" mit teils mehr als 1,6 Millionen Zuschauenden.

Ein schöner Erfolg gelang daneben Super RTL, wo "Asterix in Amerika" von 760.000 Menschen gesehen wurde und stolze 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr. "Bones" und "Kommissar Caïn" überzeugten zudem im Anschluss mit Werten von 3,8 und 4,1 Prozent. Und auch Sat.1 Gold drehte am späten Abend noch einmal richtig auf: Dort trieben zwei Folgen der True-Crime-Doku "Im Kopf des Verbrechers" die Marktanteile auf 4,3 und 5,8 Prozent. Insgesamt schalteten ab 22:16 Uhr im Schnitt 630.000 Menschen ein.