Nachdem "Bauer sucht Frau" am Montag erstmals mit einer regulären Folge weniger als vier Millionen Menschen erreichte, lief es nur einen Tag später für die Kuppelshow deutlich besser. 4,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten nicht nur einen sehr guten Marktanteil von 15,0 Prozent, sondern zugleich einen neuen Staffel-Bestwert. Das RTL-Format lag damit beim Gesamtpublikum auf Augenhöhe mit den ARD-Serien: So erreichte "Die Heiland" im Schnitt 4,20 Millionen Personen, "In aller Freundschaft" wollten danach noch 4,27 Millionen sehen.

Die Top-3-Sendungen liefen jedoch bereits allesamt vor 20:15 Uhr: So setzte sich die "Tagesschau" im Ersten mit 4,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern an die Spitze, gefolgt von der "heute"-Sendung, die im ZDF von 4,39 Millionen gesehen wurde. "Die Rosenheim-Cops" waren zudem mit 4,37 Millionen Fans ebenfalls wieder eine sichere Bank für den Mainzer Sender. Um 20:15 Uhr lag die "ZDFzeit"-Doku "Die Wahrheit übers Erben" dagegen mit 2,85 Millionen Zuschauenden deutlich hinter ARD und RTL.

Marktanteils-Trend: Bauer sucht Frau Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Bei RTL wiederum sorgte "Bauer sucht Frau" auch beim jungen Publikum für starke Quoten: 1,27 Millionen 14- bis 49-Jährige trieben den Marktanteil hier mit 18,1 Prozent ebenfalls auf ein neues Staffel-Hoch. Im Vergleich zum Abend zuvor zog der Wert um fast vier Prozentpunkte an - die Marktführerschaft war dem Privatsender damit nicht zu nehmen. Positiver Nebeneffekt: "RTL Direkt" profitierte erneut vom starken Vorlauf und hielt anschließend noch 2,41 Millionen Menschen bei RTL. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf 12,9 Prozent.

Und auch im weiteren Verlauf des Abends stimmten die Quoten: So kam "Bauer sucht Frau - Stallgeflüster" immerhin noch auf 11,6 Prozent Marktanteil, ehe "Take me Out" gute 12,2 Prozent erzielte. Das "Nachtjournal" steigerte sich zu später Stunde sogar noch auf 15,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.