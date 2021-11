Fast 14 Millionen Menschen sahen "Wetten, dass..?" am vergangenen Wochenende - so viele waren es am Dienstagabend bei ProSieben nicht, auch wenn sich Thomas Gottschalk am Ende als das gesuchte Phantom entpuppte. Tatsächlich lässt das Interesse des Publikums an der neuen Rateshow "Wer ist das Phantom?" schon in der dritten Woche deutlich nach. Nur noch 970.000 Menschen schalteten im Schnitt ab 20:15 Uhr ein, über 300.000 weniger als noch bei der Premiere.

Beim Gesamtpublikum erzielte die Sendung damit nur einen Marktanteil von 3,5 Prozent und auch in der Zielgruppe fiel "Wer ist das Phantom?" erstmals in den einstelligen Bereich. Dort sorgten 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für nur noch 9,1 Prozent. Zum Vergleich: Die Premieren-Folge hatte es auf 11,5 Prozent gebracht. Auch "Late Night Berlin" gab unter diesen Umständen wieder nach und musste sich im Anschluss mit 8,8 Prozent Marktanteil zufriedengeben.

Auch für Vox verlief der Abend, der ganz im Zeichen von ABBA stand, nicht nach Plan. Dort startete die viertelstündige "Prominent"-Ausgabe mit 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unspektakulär. Auch die fünfstündige Doku "Thank you for the music - ABBA forever" kam danach nicht über 4,8 Prozent hinaus. Insgesamt lief es mit 1,02 Millionen Zuschauenden dagegen durchaus gut. Hier fiel der Marktanteil mit 5,8 Prozent ungewöhnlicherweise sogar höher aus als in der Zielgruppe.

Sat.1 wiederum kam in der Primetime mit "Lebensretter hautnah" auf immerhin 7,2 Prozent Marktanteil und lag im Dokusoap-Duell vor "Hartz und herzlich", das bei RTLzwei mit 5,0 Prozent solide performte. Richtig gut war indes Kabel Eins unterwegs: Dort erreichte der Film "Spiel auf Bewährung" überzeugende 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, ehe "Forrest Gump" ab 23 Uhr sogar stolze 10,4 Prozent erzielte. Nur RTL war zu später Stunde stärker.