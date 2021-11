Nach dem überzeugenden Start in der vergangenen Woche mit 2,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, musste die neue "Start the fck up" noch am ersten Abend Federn lassen. Schon die zweite Folge verzeichnete nur noch 1,8 Prozent - und in dieser Woche ging es für die neue Comedyserie bei ZDFneo noch weiter nach unten. Um 23:13 Uhr lag der Marktanteil diesmal bei 1,3 Prozent, knapp eine halbe Stunde waren nur noch 1,0 Prozent drin. Damit bewegte sich "Start the fck up" deutlich unterhalb des Senderschnitts.

Auch insgesamt kam die Serie nicht über die Marke von 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hinaus, die vor einer Woche zumindest noch die erste Folge erreicht hatte. Stattdessen waren diesmal zunächst 230.000 Menschen dabei, ehe es ab 23:41 Uhr für lediglich 150.000 Fans reichte eine Zahl im Microdosing-Bereich. Der Abend hatte für ZDFneo zunächst deutlich besser begonnen: 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen eine Wiederholung von "München Mord", sodass ZDFneo in der Primetime vor Sat.1, Vox oder ProSieben - noch ohne Morbus Raab - lag.

Auch eine weitere Folge der Krimireihe hielt im Anschluss noch 1,42 Millionen Menschen vor dem Fernsehen. Der Gesamt-Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei starken 6,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Krimi-Doppelpack mit Werten von 2,5 und 2,2 Prozent ebenfalls gefragter als die anschließende Comedyserie. Die Millionenmarke knackte ZDFneo zudem bereits am Vorabend: Dort lockte "Bares für Rares" durchschnittlich 1,18 Millionen Personen zu dem Spartensender, der beim Gesamtpublikum mit im Schnitt 3,4 Prozent Marktanteil letztlich ganz ohne Darmspülung-Versuchsanordnung den sechsten Rang belegte.

Besonders stark war am Dienstag aber auch das WDR Fernsehen unterwegs, das bundesweit auch abseits des Mariannengrabens auf 3,3 Prozent kam. Das ist nicht zuletzt auf den dreifachen "Tatort"-Erfolg zurückzuführen: So erreichte der Krimi um 20:15 Uhr bundesweit bereits 960.000 Zuschauende, zwei Stunden später kam die Folge "Wolfsstunde" auf 1,03 Millionen, die 6,4 Prozent Marktanteil nach sich zogen. Und auch der Mitternachts-"Tatort" hielt noch 460.000 Menschen beim WDR. Der Marktanteil belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 6,2 Prozent.