Die Retro-Welle sorgt derzeit zumindest kurzfristig auch für Quoten, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hat: Nach dem überaus starken Comeback von "Wetten, dass..?" am Samstag, meldet sich am Mittwoch nun "TV Total" mit beim jungen Publikum überragenden Quoten aus der sechsjährigen Pause zurück. 2,11 Millionen 14- bis 49-Jährige trieben den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf stolze 27,2 Prozent nach oben. Selbstredend reichte das für den Tagessieg in dieser Altersgruppe.

Insgesamt wollten im Schnitt 2,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, wie sich Sebastian Pufpaff als Raab-Nachfolger schlägt, auch beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil mit 9,5 Prozent bei einem Vielfachen des ProSieben-Normalniveaus. Der größte Teil dieser Zuschauerinnen und Zuschauer war nach "TV Total" dann allerdings auch schnell wieder weg und blieb nicht beim Magazin "Zervakis & Opdenhövel. Live." dran, das mit einem etwas wirr zusammengemixten Beitrag über Retro-Shows zum Einstieg offensichtlich darauf aus war, möglichst viel des "TV Total"-Publikums bei ProSieben zu halten.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." erreichte über die gut 100-minütige Sendedauer durchschnittlich noch 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - was rund doppelt so viele waren wie im Schnitt auf dem bisherigen Sendeplatz am Montagabend. Auch der Marktanteil in der Zielgruppe lag erstmals seit dem Auftakt klar über dem Senderschnitt bei 11,4 Prozent - wobei allerdings vor allem ein starker Beginn für den guten Durchschnittswert sorgen dürfte. "10 Fakten" kam im Anschluss noch auf 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine nächtliche Wiederholung von "TV Total" erreichte 9,6 Prozent.

Zuschauer-Trend: Zervakis & Opdenhövel. Live. Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Die herausragenden Quoten des "TV Total"-Comebacks machten ProSieben überdies auch zum Tagesmarktführer bei den 14- bis 49-Jährigen: Der Tagesmarktanteil lag hier bei 11,1 Prozent, RTL kam mit deutlichem Rückstand mit nur 8,4 Prozent über die Ziel-Linie. Dass ProSieben nicht noch besser dastand, lag an Problemen im Nachmittagsprogramm. Dort holte der Großteil der Sitcoms diesmal nur Marktanteile tief im einstelligen Bereich. Angesichts der Primetime wird man das bei ProSieben aber allenfalls als Randnotiz wahrnehmen.