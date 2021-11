So dominierend "TV Total" am Mittwochabend beim jüngeren Publikum war - der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug über 27 Prozent - so eindeutig entschied sich der größte Teil der Altersgruppe Ü50 für das ZDF. Dort lockte eine neue Folge der Krimi-Reihe "Marie Brand" mit Mariele Millowitsch insgesamt 8,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, was hier nun beim Gesamtpublikum für über 27 Prozent Marktanteil reichte, genau genommen für 27,6 Prozent. Zwischen 14 und 49 Jahren alt waren aber nur 520.000 davon, hier spielte der Krimi mit 6,9 Prozent Marktanteil nur eine untergeordnete Rolle.

Im Anschluss informierten sich 5,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im "heute-journal", was 22,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Die Sendung ließ den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im Vergleich zum Vorprogramm sogar noch deutlich auf 10,2 Prozent ansteigen. Auch das "Auslandsjournal" war wieder sehr gefragt: 3,25 Millionen Leute sahen im Schnitt ab 22:15 Uhr zu, die Marktanteile beliefen sich auf 16,0 Prozent insgesamt und 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das waren übrigens noch immer mehr als jede Primetime-Sendung anderer Sender erreichten, auch die Wiederholung der "Rosenheim-Cops" um 16:13 Uhr hatte mit 3,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eine höhere Reichweite als alle 20:15-Uhr-Sendungen der ZDF-Konkurrenz, die "SOKO Wismar" am Vorabend ohnehin. Hier hatten schon 4,44 Millionen Leute eingeschaltet.

Stärkster Verfolger von "Marie Brand" um 20:15 Uhr war "TV Total" mit 2,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, Das Erste sortierte sich mit dem Film "12 Tage Sommer" noch dahinter ein und musste sich mit einer Reichweite von 2,74 Millionen und einem Marktanteil von 9,3 Prozent beim Gesamtpublikum zufrieden geben. Bemerkenswert aber: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der ARD-Film mit 7,4 Prozent noch vor "Marie Brand".