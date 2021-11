Erneut auf 1,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam "The Voice of Germany" am Sonntag. Die von Sat.1 ausgestrahlte Episode wiederholte somit die Reichweite, die ProSieben am zurückliegenden Donnerstag erreichte. Damals wurde ein neues Allzeit-Reichweiten-Tief gemessen. Insofern könnten die Nachrichten für Sat.1 also besser sein, zumal im Wochenvergleich rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer verloren gingen. Entsprechend sank die Quote auch in der Zielgruppe, sie lag noch bei 10,9 Prozent und somit immerhin weiterhin über dem Senderschnitt.

Zulegen konnte derweil ein zuletzt schwächelndes Vox-Format: "Grill den Henssler" kam am Sonntagabend auf 6,9 Prozent, was einer Steigerung um zwei Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche entspricht und der beste Wert der laufenden Herbststaffel ist. Auch in Sachen Reichweite setzte sich diese Episode an die Spitze der bisherigen Staffel. 1,35 Millionen Personen sahen die primetimefüllende Show am Sonntagabend.

Probleme hatte Vox am Vorabend – parallel zum Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. "Hot oder Schrott" erreichte mit zwei Folgen gerade einmal 3,1 und 5,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. 0,75 und 1,04 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu. Sat.1 wusste sich der harten Konkurrenz besser zu erwehren. Zwischen 17:30 und 19:55 Uhr lief dort "Das große Backen" vor rund 2,09 Millionen Zuschauenden. Die rund zweieinhalbstündige Sendung war mit durchschnittlich 12,4 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten ein Erfolg.

Weiterhin Luft nach oben hat Kabel Eins am Sonntagabend. Die zur besten Sendezeit gezeigte Produktion "Deutschlands größte Geheimnisse" blieb angesichts von 4,3 Prozent bei den Umworbenen eher blass, dafür drehte ProSieben mit einem Spielfilm auf. Auf 12,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam "Black Panther", "Shooter" steigerte das Ergebnis ab kurz nach 23 Uhr sogar auf 13,6 Prozent.

Kein Erfolg gelang derweil RTL: Der Sender setzte bereits an diesem Sonntag, also eineinhalb Monate vor Jahresende, auf eine "Chartshow"-Sendung, die die erfolgreichsten Hits des Jahres zeigte. Die Quittung: Trotz starkem Fußball-Vorlauf landete die fast vier Stunden lange Produktion bei gerade einmal 6,1 Prozent Marktanteil und somit im tiefroten Bereich. Die durchschnittliche Reichweite lag bei 1,10 Millionen.