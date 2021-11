Mit 9,01 Millionen Zuschauenden war der neue "Tatort" im Ersten, der ab 20:15 Uhr zu sehen war, das gefragteste TV-Programm am Sonntag. Der Krimi sicherte sich im Schnitt 27,2 Prozent Marktanteil insgesamt – auch bei den 14- bis 49-Jährigen gab es kein Vorbeikommen an dem 90-Minüter. In dieser Altersklasse sah fast jeder Vierte den Krimi, die Quote lag bei 24,3 Prozent. Die Folge "Die Kalten und die Toten" war zudem die erste in dieser "Tatort"-Saison, die dem Sender mehr als neun Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Erstausstrahlung im linearen Programm bescherte. Direkt vor dem Krimi war die "Tagesschau" auf 8,55 Millionen zuschauende Personen gekommen, 26 Prozent Marktanteil waren die Folge.

Erfolgreich war auch RTL – allerdings nur am Vorabend, denn zur Primetime tat sich eine "ultimative Chartshow" ziemlich schwer. Ab 18 Uhr spielte beim Privatsender aber die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Spiel gegen Armenien, 6,28 Millionen Fußballfans sahen die erste Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel erzielte die Live-Übertragung sogar 6,95 Millionen Zuschauende. 25,6 und 23,5 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 23,9 und 21,2 Prozent in der Zielgruppe. Nur noch mäßig gefragt waren bei RTL nachts dann Highlights anderer Teams. Diese fasste der Sender ab 0:10 Uhr zusammen und erreichte mit dem einstündigen Format rund 400.000 Menschen. In der Zielgruppe lag die Quote bei 7,7 Prozent.

Parallel zum Fußballspiel setzte Das Erste auf eine Sondersendung, die von den Redaktionen von "Weltspiegel" und "Bericht in Berlin" kam. Zwischen 18:05 und 20 Uhr generierte "Neustart für Deutschland – Neue Rolle in der Welt?" gerade einmal 4,6 Prozent Marktanteil und 1,26 Millionen Zuschauende. Zum Vergleich: Normalerweise liegt der "Weltspiegel" bei mehr als zwei Millionen Interessierten, die Quoten liegen bei mindestens sieben Prozent. Der "Bericht aus Berlin" kommt in diesem Jahr auf im Schnitt rund siebeneinhalb Prozent. Die niedrigeren Quoten der Sondersendung, die bei den 14- bis 49-Jährigen auf 3,1 Prozent kam, dürften aber auch mit dem Konkurrenz-Programm und somit der DFB-Elf zu tun haben.

Gefragt war am Abend zudem das ZDF-"heute journal" mit 5,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Die 21:45-Uhr-Sendung bescherte dem öffentlich-rechtlichen Sender 19 Prozent Marktanteil insgesamt und tolle 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Spielfilm, der im Vorfeld lief, hatte 12,6 und 5,3 Prozent erreicht. "Ein Sommer in Istrien" bescherte dem Zweiten im Schnitt 4,19 Millionen Zuschauende.