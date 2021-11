Nachdem RTL zuletzt mit "Wunderbar anders wohnen" die Probleme am Nachmittag nicht in den Griff kriegen konnte, steht seit dieser Woche nun das neue Format "Echt jetzt?!" mit Ilka Bessin auf dem Programm. Zum Auftakt hatte es aber auch diese Produktion nicht leicht: Mehr als 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht drin, etwa ein Prozentpunkt weniger als "Wunderbar anders wohnen" in den vier Wochen zuvor im Schnitt auf diesem Sendeplatz erreicht hatte. Insgesamt hatten 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. "Punkt 12" hatte im Vorfeld im Schnitt noch 11,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielen können und eine Gesamt-Reichweite von 640.000 erreicht.

Etwas beser kamen im Anschluss "Die Retourenprofis" in Gang, der Marktanteil steigerte sich ab 15:45 Uhr auf 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 470.000 Leute sahen hier insgesamt zu. Das verhalf auch "RTL aktuell" um 16:45 Uhr zu steigenden Quoten, hier wurden 9,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe verzeichnet. 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei. "Explosiv Stories" ließ den Marktanteil danach allerdings prompt wieder auf 5,6 Prozent abstürzen, "Unter uns" erreichte 9,1 Prozent in der Zielgruppe.

Von Problemen mit einem Neustart in der Daytime kann unterdessen auch ZDFneo berichten. Dort versucht man um 17:45 Uhr nun mit "Waschen, Schneiden, Leben" zu punkten, erreichte aber im Schnitt nur rund 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 0,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,7 Prozent Marktanteil erreicht. Zum Glück griff danach Horst Lichter ein, der ab 18:30 Uhr die Reichweite auf 400.000 und ab 19:22 Uhr gar auf 1,05 Millionen ansteigen ließ. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Marktanteil bereits wieder 3,9 Prozent beim Gesamtpublikum.

Bei Super RTL kann man sich unterdessen darüber freuen, dass wie jedes Jahr ind er Vorweihnachtszeit die "Weihnachtsmann & Co. KG" wieder ihren Dienst aufgenommen hat. Die beiden Folgen bescherten dem Kindersender selbst bei den 14- bis 49-Jährigen am Vorabend herausragende Marktanteile von 7,8 und 7,4 Prozent, insgesamt sahen zunächst 620.000 und dann 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. "Idefix un die Unbeugsamen" waren anschließend mit 3,5 und 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls sehr erfolgreich.