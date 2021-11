Bei ProSieben ist am Dienstagabend die vorerst letzte Ausgabe von "Wer ist das Phantom?" zu sehen gewesen. Und auch wenn mit David Hasselhoff ein international bekannter Star enttarnt wurde: In der Zielgruppe fiel der Marktanteil auf 7,8 Prozent, das ist der niedrigste Wert, den die von Constantin Entertainment produzierte Show bislang eingefahren hat. Mit 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bewegte sich das Format auf dem Niveau der vergangenen Woche.

Die Analyse der Quoten von Staffel eins dürfte bei ProSieben und Constantin interessant werden. Schon zu Beginn war "Wer ist das Phantom?" kein durchschlagender Erfolg, mit 11,5 Prozent Marktanteil lag die erste Ausgabe aber klar über dem Senderschnitt. Danach ging es kontinuierlich bergab, sodass im Schnitt nun 9,8 Prozent Marktanteil auf dem Konto von ProSieben stehen. Eine mögliche Fortsetzung ist noch unklar und wurde von ProSieben noch nicht kommuniziert. Überraschend unbeeindruckt vom schlechten Lead-In zeigte sich "Late Night Berlin" am späten Abend, das in den zurückliegenden Wochen ebenfalls Probleme hatte. Klaas Heufer-Umlauf steigerte den Marktanteil auf 10,2 Prozent, 570.000 Menschen sahen zu.

Marktanteils-Trend: Wer ist das Phantom? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Den Primetime-Sieg in der Zielgruppe sicherte sich in jedem Fall RTL mit einer neuen Ausgabe von "Bauer sucht Frau". 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, bei "Das Phantom" waren es nur 560.000. RTL erreichte damit zur besten Sendezeit starke 16,7 Prozent Marktanteil, insgesamt lag die Reichweite bei 4,04 Millionen. Auch "RTL Direkt" lag danach noch bei guten 12,4 Prozent in der Zielgruppe, "Bauer sucht Frau - Stallgeflüster" fiel ab 22:35 Uhr jedoch auf einen neuen Tiefstwert und erzielte nur 8,0 Prozent Marktanteil.

Beim Gesamtpublikum lag RTL in der Primetime auch deutlich vor dem ZDF, wo "Nelson Müllers Weizen-Report" nur auf eine Reichweite in Höhe von 2,58 Millionen kam, "Frontal" erreichte danach ebenfalls nur 2,44 Millionen Menschen. Mit Marktanteilen in Höhe von 8,6 und 8,3 Prozent kann man in Mainz nicht zufrieden sein. Durch das "heute journal" ging es danach wieder bergauf. Die meisten Menschen in der Primetime erreichte Das Erste mit seinen Serien: "Die Heiland" sahen sich 4,67 Millionen an, 4,47 Millionen waren es danach bei "In aller Freundschaft". Das entsprach Marktanteilen von 15,6 und 15,3 Prozent.