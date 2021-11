Normalerweise ist "Punkt 12" sowas wie ein Fels in der Brandung in der RTL-Daytime. Auch nach der Ausweitung der Sendezeit auf drei Stunden liegt das Format regelmäßig recht deutlich über dem Senderschnitt. Am Dienstag allerdings war das Magazin schwächer unterwegs als üblich, nur 9,9 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Das war der schwächste Wert in den vergangenen zwei Wochen - und das sind eigentlich keine idealen Voraussetzungen für das neue "echt jetzt?!" mit Ilka Bessin.

Doch die neue Sendung präsentierte sich ab 15 Uhr überraschend gut und steigerte den Marktanteil auf 11,0 Prozent. Im Vergleich zur ersten Ausgabe am Vortag ging es damit um fast fünf Prozentpunkte nach oben. 480.000 Menschen sahen sich das Format mit Bessin an, auch das waren 120.000 mehr als am Montag. Noch kann man bei RTL also Hoffnung haben, hier ein neues Format erfolgreich zu etablieren. Ein Wermutstropfen: "Die Retourenprofis" fielen im Anschluss auf schwache 7,3 Prozent Marktanteil zurück.

Probleme am Nachmittag hatten am Dienstag aber auch andere Sender: Bei Vox präsentierte sich "Shopping Queen" (3,7 Prozent) in einer äußerst schwachen Verfassung und bei RTLzwei kam eine Wiederholung von "Armes Deutschland" nur auf 3,4 Prozent. "Let’s Love - Eine Hütte voller Liebe" blieb ab 17:05 Uhr bei noch schlechteren 2,4 Prozent hängen.

Und auch die Scripted Realitys in Sat.1 hatte so ihre liebe Mühe, gute Werte zu erzielen. "Auf Streife" und seine Ableger bewegten sich zwischen 6,4 und 8,7 Prozent, die "Klinik am Südring" lag danach bei nur 5,5 Prozent und die "Gemeinschaftspraxis" versagte mit 4,0 Prozent völlig. Verlassen konnte sich Sat.1 einmal mehr auf sein "Frühstücksfernsehen", das in der Früh mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete, das entsprach 18,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. RTL kam zur gleichen Zeit mit "Guten Morgen Deutschland" nur auf 8,9 Prozent.