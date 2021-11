Mit 3,7 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe ist RTLzwei am Mittwoch extrem schwach gewesen. Das ist auch auf die Primetime zurückzuführen, wo "Die Reimanns" schon in den vergangenen Wochen nicht immer überzeugen konnten. Zum Staffelfinale sah es für zwei Folgen mit 3,9 und 4,5 Prozent Marktanteil nun noch einmal richtig bitter aus, weniger als eine Million Menschen sahen zu. Damit hat der Schrecken nun aber auch ein Ende: Demnächst sind die ehemaligen Auswanderer bei Kabel Eins zu sehen (DWDL.de berichtete).

Zur gleichen Zeit tat sich am Mittwoch aber auch Vox mit einem ganz anderen Genre sehr schwer: Das True-Crime-Format "Stern Crime: Der Maskenmann" interessierte nur 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum hatte das ebenfalls schlechte 3,4 Prozent Marktanteil zur Folge. Eine True-Crime-Doku über Jack Unterweger blieb anschließend auch nur bei 3,8 Prozent hängen.

Dass Vox am Ende dennoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,0 Prozent erzielte, ist vor allem auf die Programmränder zurückzuführen. In der späten Nacht brachte man es von Mittwoch auf Donnerstag noch auf zweistellige Marktanteile - "Medical Detectives" sei Dank. Auch zwei "CSI"-Serien lagen in den frühen Morgenstunden bei mehr als 10 Prozent Marktanteil und auch am Nachmittag und am Vorabend waren für "Zwischen Tüll und Tränen" (8,0 Prozent) und "Das perfekte Dinner" (7,5 Prozent) gute Werte drin. RTLzwei dagegen tat sich nahezu überall schwer: "Let’s Love" erreichte am späten Nachmittag nur 2,5 Prozent, für die beiden Soaps aus Köln und Berlin lief es danach mit 4,2 und 4,7 Prozent ebenfalls nicht gut.

In der Primetime mussten sich sowohl Vox als auch RTLzwei Kabel Eins deutlich geschlagen geben. Dort sahen sich 1,09 Millionen Menschen den Film "Mr. & Mrs. Smith" an, 7,3 Prozent Marktanteil erzielte man damit bei den 14- bis 49-Jährigen. "Mission: Impossible" erreichte später noch 6,3 Prozent, dafür versagte "Achtung Kontrolle" am Vorabend mit nur 3,6 Prozent.