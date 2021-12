Joko und Klaas haben ProSieben auch in Woche zwei starke Quoten beschert, im Vergleich zum Staffelstart ging es für ihre Show aber etwas bergab. 1,40 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" an, das waren rund 180.000 weniger als vor sieben Tagen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 16,0 Prozent aber erneut auf einem sehr hohen Niveau, 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus dieser Altersklasse.

Damit lag ProSieben zur besten Sendezeit auf Augenhöhe mit RTL, wo das Wiedersehen von "Bauer sucht Frau" 1,11 Millionen Zuschauende zwischen 14 und 49 verzeichnete, der Marktanteil lag bei 16,1 Prozent. Insgesamt spielte das RTL-Format aber in einer anderen Liga, denn die Gesamtreichweite betrug 3,98 Millionen. Das ist nur etwas weniger als die regulären Ausgaben der Kuppelshow in den vergangenen Wochen geholt haben.

Durch den starken Vorlauf profitierte einmal mehr "RTL Direkt", das auf 3,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam und so nur knapp an einem Rekord vorbeischrammte, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 15,2 Prozent. "Bauer sucht Frau - Stallgeflüster" war im Anschluss allerdings nicht mehr so gefragt, damit kam RTL letztlich nur noch auf 9,9 Prozent.

Bei ProSieben war es indes spannend zu sehen, wie Joko und Klaas die überschaubaren Quoten eines Corona-Spezials um 20:15 Uhr wettmachen konnten - ganz im Gegensatz zu "The Voice", das dieses Kunststück in der vergangenen Woche nicht so gut schaffte. Die 15-minütige News-Sendung erreichte 1,01 Millionen Menschen, damit waren beim jungen Publikum nur 8,0 Prozent Marktanteil drin. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn durch die Ausstrahlung in Sat.1 kamen noch einmal 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, das sorgte für 7,4 Prozent. Das ist ein Wert, mit dem man bei Sat.1 sicherlich wird leben können. Zumal sich "Lebensretter hautnah" danach mit 5,2 Prozent deutlich schwerer tat. Auch die "akte" blieb am späten Abend bei nur 4,1 Prozent hängen. Bei ProSieben erreichte ein Winter-Best-Of von "Late Night Berlin" dagegen gute 10,0 Prozent.