Am Dienstag hat sich "ZDFzeit" mit dem Thema Deutschsein beschäftigt. Dafür haben sechs Promis, deren Wurzeln nicht in diesem Land liegen, einen Abend miteinander verbracht und über die Frage gesprochen, was eigentlich deutsch ist. Beim Publikum war das Interesse selbst für "ZDFzeit"-Verhältnisse überschaubar: Nur 1,90 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 6,3 Prozent Marktanteil. Normalerweise kommt die Doku-Reihe auf rund 2,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Auch "frontal" tat sich durch den schwachen Vorlauf merklich schwer, konnte sich aber immerhin auf eine Reichweite in Höhe von 2,28 Millionen steigen. Mit 7,7 Prozent Marktanteil blieb man dennoch klar im einstelligen Bereich hängen. Einen Einschaltimpuls lieferte ab 21:45 Uhr dann aber wie gewohnt das "heute journal", das auf 3,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, damit waren 12,5 Prozent drin.

Sehr gefragt waren am Dienstag Nachrichten: Die "heute"-Ausgabe um 19 Uhr erreichte 5,02 Millionen Menschen und war so das zweitmeistgesehene Format im gesamten TV-Programm, nur die "Tagesschau" im Ersten hatte mit 5,56 Millionen eine noch höhere Reichweite. Ein "ARD Extra" zur Corona-Lage sahen sich danach noch 4,79 Millionen Menschen an. Alle genannten Sendungen lagen insgesamt als auch beim jungen Publikum bei guten Marktanteilen im zweistelligen Bereich. Und auch ein "ZDF spezial" im Anschluss an die "heute"-Nachrichten erreichte noch 4,37 Millionen Menschen, das hatte 16,4 bei allen und 8,8 Prozent Marktanteil bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern zur Folge.

Vier der fünf meistgesehenen Programme am Dienstag waren so Nachrichten. Dazwischen gemogelt hat sich die ARD-Serie "Die Heiland", die es in der Primetime auf 4,40 Millionen Zuschauende brachte, damit waren sehr gute 14,6 Prozent Marktanteil drin. "In aller Freundschaft" hielt sich danach bei 14,2 Prozent, die Reichweite betrug 4,11 Millionen.