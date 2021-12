Seit etwas mehr als einem Monat ist bei RTLzwei nun schon "Let’s Love - Eine Hütte voller Liebe" am späten Nachmittag zu sehen, der Erfolg lässt aber weiter auf sich warten. 3,8 Prozent Marktanteil Anfang November waren bislang das Höchste der Gefühle, im Schnitt holt die Kuppelshow deutlich weniger als 3,0 Prozent in der Zielgruppe. Auch am Dienstag sah es schlecht aus: 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für nur 2,6 Prozent Marktanteil.

Inzwischen tun sich auch die Vorabend-Soaps bei RTLzwei immer schwerer, allen voran "Köln 50667". An diesem Dienstag setzte es mit 2,8 Prozent den schlechtesten Wert seit Anfang November, "Berlin - Tag & Nacht" ist mit 4,2 Prozent auch nur noch ein Schatten früherer Tage. In der Primetime enttäuschte zudem noch eine neue Ausgabe von "Hartz und herzlich", die es nur auf 4,1 Prozent brachte. Und so überrascht es dann auch nicht, dass RTLzwei bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,8 Prozent hängen blieb.

Besser als für "Let’s Love" läuft es für das noch recht frische "Guidos Deko Queen" bei Vox. Das Format lief im Frühjahr zunächst am Samstag, seit der vergangenen Woche ist es aber Teil des werktäglichen Nachmittagsprogramms. Am Dienstag erreichte das Format 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und auch im Schnitt steht für die bislang um 16 Uhr ausgestrahlten Folge eine 7 vor dem Komma. Hilfreich ist sicherlich das meist gute Lead-In: So lief es gestern für "Shopping Queen" mit 8,1 Prozent gut. Stark präsentierte sich übrigens auch "Das perfekte Dinner", das mit 8,9 Prozent den besten Wert seit vielen Wochen erzielte.

Einen Hoffnungsschimmer aus dem Nachmittagsprogramm sendet auch Ilka Bessin: Ihre RTL-Sendung "echt jetzt?!" lag am Dienstag bei 10,4 Prozent. Es war erst das zweite Mal, dass das Format einen zweistelligen Wert erzielte. "Punkt 12" überzeugte zuvor mit starken 17,1 Prozent. "Die Retourenprofis" fielen später aber auf 8,4 Prozent und erst "Exclusiv" um 18:30 Uhr schaffte den Sprung zurück in die Zweistelligkeit.