Deutlich mehr erhofft hatte sich wohl ProSieben vom Neustart seiner Überraschungsshow "Surprise!" mit Bruce Darnell. Am Donnerstag erstmals zwischen 20:15 und 23 Uhr im Programm, knüpfte das Format nicht an die Werte an, die "The Voice of Germany" im Herbst auf dem Sendeplatz zustande brachte. Die Sendung mir Bruce Darnell startete nämlich mit gerade einmal sechs Prozent Zielgruppen-Marktanteil und somit ein gehöriges Stück unterhalb des Senderschnitts ein. Insgesamt belief sich die ermittelte Reichweite auf rund 980.000. Das nachfolgend gezeigte "red." machte seine Sache kaum besser und landete bei 6,4 Prozent in der Zelgruppe.

Ebenfalls auf im Schnitt 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam Sat.1 mit einem Spielfilm: "Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen" hielt angesichts von sieben Prozent also nicht mit den in den zurückliegenden Wochen gezeigten "Harry Potter"-Abenteuern mit, die bis auf eine Ausnahme immer auf zweistellige Werte gelangten. RTL zeigte sowohl ProSieben als auch Sat.1 die Rücklichter. Die Primetime begann dort mit einem weiteren "RTL Aktuell Spezial" zu den neuen Corona-Maßnahmen. Die 15 Minuten lange Sondersendung bescherte den Kölnern recht gute 11,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Gesamt wurden 2,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ermittelt.

Ab 20:30 Uhr zeigte der Sender dann ein zweistündiges "Extra Spezial", das sich mit dem Verschwinden der Schülerin Rebecca befasste. Mit 10,3 Prozent Marktanteil hielt sich das Special im zweistelligen Bereich, womit RTL also noch halbwegs zufrieden sein kann. Insgesamt kam die Sendung auf 1,61 Millionen Zusehende. Zweistellig blieb im Anschluss auch "RTL Direkt" mit zehneinhalb Prozent, im Anschluss aber sanken die Marktanteile des Senders deutlich. Ein weiteres Special von "Extra" mit dem Titel "Wo bist du? Wenn das eigene Kind verschwindet" landete bei acht Prozent in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre (gesamt 810.000 zusehende Personen), ehe ab kurz vor Mitternacht eine weitere Folge der "RTL Topnews" bei 6,3 Prozent hängen blieb.

Stark präsentierte sich am Donnerstag derweil Vox, wo der Primetimefilm "Jumanji: Willkommen im Dschungel" auf 1,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, im Schnitt also mehr Menschen in den Bann zog als das "Extra Spezial". 10,3 Prozent Marktanteil waren die Folge für den Blockbuster, zudem verhalf der Film dem Sender zu einem starken Tagesergebnis. Mit Blick auf die Tagesmarktanteile in der Zielgruppe landete Vox am Donnerstag auf Rang vier: 8,1 Prozent wurden gemessen, somit lag der Sender nur ein Zehntel hinter dem Ersten und 1,3 Punkte vor ProSieben. Sieger wurde das ZDF – bei Jung (11,1%) und Allen (19,1%).

Mit Reportagen probierten es derweil RTLzwei und Kabel Eins am Donnerstagabend. Bei RTLzwei landete "Hartes Deutschland" zur besten Sendezeit bei recht guten 5,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Und auch das ab 22:20 Uhr gezeigte Format "Hart in Fahrt – Mein Leben auf der Autobahn" lieferte mit 5,5 Prozent ab. Schwerer tat sich da schon die noch recht neue Kabel-Eins-Doku "Berlin hinter Gittern", die am Donnerstag nicht über 3,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil hinauskam. Das war der bis dato schwächste Wert der Staffel. Immerhin verbesserte das "K1 Magazin" das Ergebnis danach auf 4,5 Prozent.