Sein umfangreiches "Star Trek"-Wissen qualifizierte Bastian Pastewka dazu, deutscher Sprecher und Präsentator einer neuen Doku rund um die Filme zu werden, die nun am Donnerstag bei ProSieben Maxx startete. "Inside Star Trek", im Original "Center Seat - 55 years of Star Trek" heißend, besteht aus acht Episoden. Vier davon liefen am Donnerstag im Anschluss an "Star Trek – Der Film". Schon dieser bescherte dem Spartensender mit 1,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ziemlich gute Werte. Insgesamt schauten rund 380.000 Fans zu.

Die erste Episode der Dokureihe kam dann ab 22:45 Uhr schon auf 2,4 Prozent. Die weiteren Episoden steigerten sich spätabends und nachts auf 3,4 und 3,3 Prozent, ehe ab ein Uhr noch 2,6 Prozent der Umworbenen dabei blieben. Die Reichweiten schwankten zwischen 270.000 Menschen bei der ersten Episode und noch 120.000 bei Folge vier, die ab ein Uhr zu sehen war.

Nicht nur ProSieben Maxx erlebte einen guten Donnerstagabend, auch bei DMAX kann man vollauf zufrieden sein. So sorgten "Die Asphaltcowboys" zum Primetimestart für rund 440.000 Zuschauende insgesamt und gute 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Eine Stunde später, also ab 21:15 Uhr, landete das Format "Euro Truckers" bei 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, in der Zielgruppe sank die Quote auf immer noch gute 1,9 Prozent. Später hielt "Syndey Central Station" mit diesen Werten nicht mit und musste sich mit 0,5 Prozent begnügen.

Ausbaufähig fielen auch die Werte von "Ich find Schlager toll…" bei RTLUp aus – ab 20.15 Uhr kam die Sendung nicht über 0,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hinaus. Rund 200.000 Menschen schalteten im Schnitt ein, woraus 0,7 Prozent beim Gesamtpublikum resultierten. Und auch sixx hatte am Donnerstagabend mit einem Viererpack der Serie "Mysterious Mermaids" ziemliche Probleme – keine Episode schaffte den Sprung über die 1-Prozent-Marke. 0,8 Prozent waren ab kurz vor 23 Uhr das Höchste der Gefühle, zuvor waren die Quoten teils bei schlechten 0,3 Prozent gelegen. Besser machte es da schon "CSI: Miami" bei SuperRTL, wo ab 21:15 Uhr drei Episoden der Krimiserie auf jeweils 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kamen. Die ab 20:15 Uhr gezeigte Episode hatte 1,7 Prozent geschafft.