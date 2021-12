Mit einem 2:3-Sieg gegen Borussia Dortmund machte der FC Bayern München trotz der Querelen der letzten Wochen am Samstagvorabend einen großen Schritt in Richtung Herbstmeisterschaft. Unabhängig vom Ausgang sorgte die Begegnung zudem bei Sky wieder für Jubel: Die Quoten lagen einmal mehr auf einem hervorragenden Niveau. 2,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Übertragung im Schnitt an, das waren ähnlich viele wie bei den letzten Aufeinandertreffen der beiden Vereine in der Bundesliga.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 7,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde dank einer Reichweite von 0,91 Millionen Menschen sogar ein Marktanteil von 15,5 Prozent erzielt. Für Sky war das der beste Wert seit April 2019, auch damals beim Spiel zwischen Bayern und dem BVB. Beim jungen Publikum war Sky damit am Vorabend auch Marktführer vor der Bundesliga-"Sportschau", die im Ersten in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 11,9 Prozent erreichte. Die Gesamt-Reichweite lag mit 4,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern allerdings mehr als doppelt so hoch. Profitiert hat vom Spiel BVB-Bayern auch das "aktuelle Sportstudio", das am späten Abend im ZDF über die Partie berichtete und damit 2,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Das entsprach 17,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Weil die beiden stärksten Quoten-Zugpferde erst am Vorabend spielte, erreichte Sky mit seiner Bundesliga-Übertragung am Nachmittag etwas weniger Menschen als zuletzt, die Gesamt-Reichweite lag mit 1,19 Millionen so niedrig wie zuletzt Ende September. Mit 7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kann der Bezahlsender freilich trotzdem sehr zufrieden sein. Ein paar Zuschauer gekostet hat wohl auch, dass Das Erste tagsüber sehr erfolgreich mit seinen Wintersport-Übertragungen unterwegs war. Die Biathlon-Übertragung von der 4 x 7,5 Kilometer-Staffel der Männer verfolgten im Ersten ab 15:09 Uhr im Schnitt nämlich 3,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 24,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 15,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Als die Frauen mit der 10-Kilometer-Verfolgung ab 13 Uhr zu sehen waren, saßen auch schon 3,31 Millionen Menschen vor dem Fernseher. Hier lag der Marktanteil sogar bei 29,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 19,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In diesem Umfeld brachten es auch andere Winter-Sportarten wie Rodeln, Bob oder Langlauf auf Marktanteile jenseits der 20-Prozent-Marke. Die Übertragung vom Skispringen ab 17:40 Uhr kam mit 3,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 19,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Diese über viele Stunden so starke Performance war auch verantwortlich dafür, dass Das Erste mit 14,6 Prozent den höchsten Tagesmarktanteil aller Sender erreichte, das ZDF lag bei 12,0 Prozent, RTL als stärkster Privatsender bei nur 5,8 Prozent beim Gesamtpublikum.