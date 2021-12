Mit einem Tagesmarktanteil von 15,5 Prozent in der Gruppe ab drei Jahren war Das Erste Deutsche Fernsehen am Sonntag der einzige Sender, der ein zweistelliges Ergebnis vorweisen kann. Gefragt war nicht nur die Primetime, sondern auch die lange "Sportschau"-Schiene mit diversen Wintersportübertragungen. So punktete im Biathlon die 4 x 6 km Staffel Frauen am Mittag bereits mit 28,1 Prozent Marktanteil bei allen Zusehenden und einer Reichweite von 4,20 Millionen. Die 12,5 km Verfolgung der Männer, die ab kurz nach 15 Uhr im Ersten lief, sicherte sich 23,2 Prozent Marktanteil. 3,89 Millionen Menschen schauten zu.

Abends dann war es ein neuer "Polizeiruf 110", der dem Ersten zu starken Werten verhalf. Der 20:15-Uhr-Krimi generierte im Schnitt 7,46 Millionen Zusehende und somit die höchste am Sonntag im deutschen Fernsehen gemessene Reichweite. 22,3 Prozent Marktanteil wurden erzielt. Bei den 14- bis 49-Jährigen musste der Krimi sich allerdings von "2021! Menschen, Bilder, Emotionen" (RTL) geschlagen geben. Der 90-Minüter landete bei 14,9 Prozent. Der nachfolgend übertragene "Anne Will"-Talk kam im Ersten noch auf 4,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt (16%).

Im ZDF punktete im Abendprogramm "Rosamunde Pilcher" mit 4,68 Millionen Zusehenden und 14 Prozent, aber auch das "heute journal" mit vier Millionen Interessierten und 13,8 Prozent Marktanteil. Beide Sendungen generierten bei den 14- bis 49-Jährigen sechs Prozent Marktanteil. Schwer tat sich nach 22:15 Uhr "Vienna Blood" und das insbesondere bei den Jüngeren, wo die Quote auf miese 2,4 Prozent fiel. Insgesamt landete die Produktion bei zwölf Prozent und 2,38 Millionen Zusehenden.