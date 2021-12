Seit Mittwoch ist die Ampel-Koalition unter der Führung des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz im Amt - doch bei den großen Sendern spielte der Machtwechsel zumindest in der Live-Berichterstattung eher eine Nebenrolle. Zwar fand sich im Ersten zwischen "Live nach Neun" und einer Wiederholung von "Verrückt nach Meer" ab kurz vor 10 Uhr Platz für eine halbstündige Extra-Ausgabe der "Tagesschau", doch mit 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,3 Prozent Marktanteil lief es hierfür vergleichsweise mäßig.

Die meisten Menschen entschieden sich stattdessen für einen der kleineren Sender, die durchgängig von der zwischen Bundestag und Schloss Bellevue etwas zerstückelten Amtsübergabe berichteten, was dann auch Auswirkungen auf die Tagesmarktanteile hatte. So kam Phoenix am Mittwoch im Schnitt auf 2,1 Prozent beim Gesamtpublikum, während ntv bei den 14- bis 49-Jährigen mit 1,8 Prozent deutlich stärker war als sonst. Zwischen 8:30 bis 14 Uhr lief es überall besonders gut, nicht zuletzt für Welt, das in dieser Zeitschiene im Schnitt auf 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Aber auch Phoenix und ntv lagen hier bei durchschnittlich jeweils mehr als vier Prozent.

Wie groß das Interesse war, zeigt der exemplarische Blick auf die Reichweite, die Phoenix gegen 12 Uhr erreichte, als Olaf Scholz seinen Eid leistete. 730.000 Menschen waren alleine hier dabei und trieben den Marktanteil des öffentlich-rechtlichen Senders zu diesem Zeitpunkt auf starke 9,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei ebenfalls starken 6,1 Prozent, auch Welt kam zur Mittagszeit auf einen ähnlichen Wert. Bild war wiederum vor allem zum Start in den Tag gefragt und steigerte seinen Marktanteil in der Zielgruppe gegen 10 Uhr auf stolze 3,0 Prozent. Zur Mittagszeit wurden hingegen gerade mal noch 0,1 Prozent ausgewiesen.

Auch Hauptnachrichten waren gefragt

Groß war derweil auch das Interesse an den abendlichen Hauptnachrichten der großen Sender, allen voran an der "Tagesschau", die alleine im Ersten von 5,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde und damit 19,9 Prozent Marktanteil erzielte. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar 21,7 Prozent drin - knapp mehr als für "RTL aktuell", das gut eine Stunde zuvor stolze 21,6 Prozent schaffte. Die "heute"-Sendung um 19:00 Uhr kam im ZDF indes mit 4,83 Millionen Zuschauenden auf 19,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, ehe ein "ZDF spezial" immerhin noch 3,53 Millionen Menschen vor dem Fernseher hielt.

Sehr stark lief es ab 21:45 Uhr dann wieder für das "heute-journal", das 5,04 Millionen Menschen erreichte und vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen mit 18,1 Prozent Marktanteil aufdrehte. Ohnehin war der Mainzer Sender am Mittwoch in der Primetime beim jungen Publikum durchweg zweistellig - von "XY" bis zum Champions-League-"Sportstudio", das nach 23 Uhr noch starke 12,2 Prozent schaffte. Gute Quoten fuhr am späten Abend zudem "Maischberger. Die Woche" im Ersten ein: Der Talk kam mit 1,70 Millionen Zuschauenden auf 14,2 Prozent Marktanteil und war auch bei den Jüngeren mit 9,5 Prozent gefragt.

Und schon zum Start in den Abend hatte "Farbe bekennen" mit Olaf Scholz für hohe Quoten gesorgt: Das Kanzler-Interview erreichte nach der "Tagesschau" noch 4,54 Millionen Personen, etwa 800.000 mehr als "Was nun, Herr Scholz?" am Vorabend im ZDF. Der neue Kanzler war zudem ab 22:15 Uhr auch zu Gast bei "RTL Direkt", das diesmal von 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde. Mit einem Marktanteil von 10,9 Prozent in der Zielgruppe kann man in Köln durchaus zufrieden sein.