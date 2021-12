am 10.12.2021 - 08:58 Uhr

Nach längerer Quiz-Pause ist RTL inzwischen wieder dazu übergangen, verstärkt auf "Wer wird Millionär?" zu setzen. Die Idee, die Show mit Günther Jauch auf dem eher ungewöhnlichen Sendeplatz am Donnerstagaband zu zeigen, ging jedoch mehr oder weniger schief. Mit insgesamt nur 2,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte das Quiz so wenige Fans wie noch nie. Zum Vergleich: Am Montag hatten noch eineinhalb Millionen mehr eingeschaltet.

Auch in der Zielgruppe lief es für "WWM" mit einem Marktanteil von 9,7 Prozent ziemlich unspektakulär, was auch deshalb erstaunlich ist, weil die Show-Konkurrenz sang- und klanglos baden ging. Gemeint ist freilich die zweite Ausgabe von "Surprise! Die Bruce Darnell Show", die bei ProSieben zu sehen war. Nach der ohnehin schon verkorksten Premiere mit nur sechs Prozent Marktanteil erreichte die Sendung diesmal sogar nur noch 4,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.

"Surprise!" reihte sich damit noch hinter RTLzwei ein, wo "Hartes Deutschland" mit guten 5,6 Prozent überzeugte, ehe "30 Tage obdachlos" noch 5,1 Prozent schaffte. Auch "Berlin hinter Gittern" bewegte sich bei Kabel Eins mit 4,3 Prozent auf Augenhöhe mit Darnell, für dessen Überraschungsshow sich insgesamt übrigens lediglich 630.000 Menschen für die Überraschungsshow begeisterten - und damit rund 350.000 weniger als bei der Premiere.

Noch härter erwischte es im Anschluss allerdings "red", das mit 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe enttäuschte. Bei RTL wiederum blieben die "RTL Topnews" nach "Wer wird Millionär?" bei 7,5 Prozent hängen, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit 700.000 Personen letztlich so hoch ausfiel wie noch nie. Einziger Lichtblick: "RTL Direkt" mit immerhin 10,2 Prozent Marktanteil im Quiz-Sandwich.

Sat.1 war indes zum Start in den Abend mit dem Spielfilm "Matilda" zweistellig unterwegs und erreichte genau 10,0 Prozent bei insgesamt 1,88 Millionen Zuschauenden. Schon tagsüber lief es zeitweise richtig gut - und zwar nicht nur für das "Frühstücksfernsehen", das mit 19,8 Prozent glänzte, sondern auch für "Auf Streife" mit ungewohnt starken 14,9 Prozent Marktanteil. Mit einem Tagesmarktanteil von 9,1 Prozent lag Sat.1 in der Zielgruppe letztlich nur knapp hinter RTL, während ProSieben mit 6,2 Prozent nur Sechster wurde.