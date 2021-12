Eine sehr sportliche Primetimefolge der ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft: Die jungen Ärzte" holte am Freitagabend zur besten Sendezeit ziemlich ungelenke Quoten. Den 90-Minüter "Adventskind" wollten nämlich nur durchschnittlich 2,99 Millionen Menschen ab drei Jahren sehen. In der Folge waren einige der Mediziner als Wettkampfärzte bei der Biathlon Junioren-WM in Oberhof eingesetzt und versorgten dort die Nachwuchssportler. Kein anderer Spielfilm, den die ARD in diesem Jahr auf diesem Sendeplatz zeigte, hatte weniger Zuschauerinnen und Zuschauer in seinen Bann gezogen. Mit 10,2 Prozent Marktanteil landete das Serienspecial klar unterhalb der Sendernorm. En kleines Trostpflaster dürften die Ergebnisse bei den 14- bis 49-Jährigen sein. In dieser Altersklasse kamen die jungen Ärzte immerhin auf recht ordentliche 7,1 Prozent. Schwach schnitt im weiteren Verlauf des Abends auch die Wiederholung eines "Tatort" ab. Mit dann im Schnitt 1,88 Millionen Zusehenden lief es für den Krimi nicht sonderlich gut, gemessen wurden 9,1 Prozent Marktanteil.

Im Zweiten punkteten nicht nur die Primetime-Krimis. Eine ab 20:15 Uhr gesendete Episode von "Die Chefin" erreichte 6,44 Millionen Personen, im Anschluss sahen noch 5,55 Millionen die Ermittlungen der "SOKO Leipzig". 21,9 und 19,4 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren waren die Folge und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 8,8 und 7,7 Prozent ziemlich gut. Gefragt war wie immer auch der humoristische Blick auf aktuelles Geschehen: Ab 22:30 Uhr verfolgten durchschnittlich 5,02 Millionen Menschen die "heute show", die sich somit 22 Prozent Marktanteil sicherte. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete die Satire mit Oliver Welke bei grandiosen 21,4 Prozent.

Die letzte "ZDF Magazin Royale"-Folge dieses Jahres wollten sich 2,14 Millionen Menschen bei ihrer linearen Erstausstrahlung nicht entgehen lassen. Das Jan-Böhmermann-Format erreichte somit 11,9 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauenden und 15,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.