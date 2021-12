Rund um "Das Supertalent" gibt es an diesem Wochenende reichlich Fragen. Für all diejenigen, die die Show früher gern gesehen haben, 2021 aber nicht mehr eingeschaltet haben, sicherlich eine drängende: Wer hat am Samstag im großen Live-Finale gewonnen? Siegerin wurde "Stimm-Wunder" Elena Turcan mit ihrer Interpretation von "Ave Maria". Und wie viele Menschen haben am Samstagabend zur besten Sendezeit zugeschaut?

Ermittelt wurden nur 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, knapp 100.000 mehr als beim Halbfinale sieben Tage zuvor. Gegenüber dem Finale 2020 brach die Reichweite um über die Hälfte ein, am 17. Dezember des Vorjahres kam die Talentshow bei RTL noch auf 2,7 Millionen Fans. Erdrutschartig ging es auch mit den Zielgruppen-Quoten nach unten. Aus den damals schon nicht allzu berauschenden rund elfeinhalb Prozent wurden an diesem Samstag nun 6,5 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lag das früher so quotenstarke Format nun hinter ProSieben, hinter dem ZDF, hinter Sat.1 und hinter dem Ersten. Zehn Episoden dieser Staffel hat RTL nun in den vergangenen Wochen gesendet; nur eine davon erreichte überhaupt zweistellige Werte. Das war die Premierenfolge dieser Runde, die mit über 14 Prozent noch ein recht gutes Bild abgab. Dass danach nur noch einstellige Werte gemessen wurden, spricht Bände. Der Staffelschnitt liegt bei rund 7,7 Prozent, im Vorjahr wurden noch etwas mehr als 13,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen.

Und während es also für deutlich weniger Menschen am Samstag spannend war, wer nun "Supertalent 2021" wird, dürfte in den kommenden Wochen eine ganz andere Frage spannend werden. Werden überhaupt und wenn ja mit welchem Drumherum und wann künftige "Supertalente" gekürt? Welchen Weg also wird RTL einschlagen mit seinem frühen Hit-Format? Während Antworten vermutlich noch etwas auf sich warten lassen, steht schon fest: Auch der vergangene Samstag war für RTL mit nur 7,2 Prozent kein Erfolg. Der Sender wurde Dritter in den Tagescharts – hinter ProSieben mit elf Prozent und hinter dem Ersten mit gut zehn Prozent. Keine Bäume ausgerissen haben nämlich auch anstelle vom "Blaulicht-Report" tagsüber gesendete Weihnachtsfilme. Am stärksten war hier noch "Geteilte Weihnacht" ab kurz nach zwölf Uhr mittags unterwegs: Der Streifen kam auf 9,6 Prozent Marktanteil. Zuvor tat sich unter anderem "Ein Weihnachtsgeschenk des Himmels" mit nur 6,6 Prozent schwer. "Winter Castle" holte ab 14 Uhr 6,8 Prozent.