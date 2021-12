am 12.12.2021 - 09:17 Uhr

Exakt 30 Prozent Tagesmarktanteil in der Gruppe ab drei Jahren sicherten sich Das Erste und das ZDF am Samstag. 17,1 Prozent entfielen dabei auf Das Erste, der Rest auf das ZDF. Quotenhits hatten beide Sender im Programm. Im Ersten etwa machte zur besten Sendezeit ein neues "Quiz ohne Grenzen" eine gute Figur. 4,65 Millionen Menschen verfolgten die Sendung im Schnitt. 16,9 Prozent wurden insgesamt ermittelt, 11,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Somit musste sich die Unterhaltungsshow bei der jüngeren Zielgruppe nur von ProSieben und dessen "Duell um die Welt" geschlagen geben. Tagsüber räumte Das Erste mit Wintersport mächtig ab.

Zur Mittagsstunde kam die 12,5 Kilometer Verfolgung der Männer (Biathlon) auf fantastische 32,2 Prozent Marktanteil insgesamt. 3,4 Millionen Menschen schalteten ein. Die 4x6 Kilometer Staffel der Frauen sorgte am frühen Nachmittag sogar für 3,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, hier lag die Quote insgesamt bei wunderbaren 27,2 Prozent. Vormittags hatte der Super-G der Frauen schon für 18 Prozent gesorgt. Und am Vorabend war auch die Bundesliga-"Sportschau" mit den Highlights der Fußballspiele des Tages sehr gefragt: 4,68 Millionen Zuschauende sorgten für durchschnittlich 19,9 Prozent.

Live liefen die Nachmittagsspiele der ersten Liga übrigens bei Sky. Der Pay-TV-Anbieter erreichte mit den 15:30 Uhr Spielen einzeln oder in der Konferenz 1,59 Millionen Zuschauende (9,9%), davon waren 0,71 Millionen werberelevant. In dieser Gruppe kam Sky Sport Bundesliga auf 19,5 Prozent Marktanteil.

Gut lief der Samstag auch für das ZDF, wo am Vorabend etwa "Der Bergdoktor" mit 13,6 Prozent Marktanteil und 3,63 Millionen Zusehenden schon ein ziemlich gutes Ergebnis einbrachte, ehe dann eine "Wilsberg"-Erstausstrahlung zur besten Sendezeit mit 7,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern für die höchste Reichweite des Samstags sorgte. Der Krimi erreichte im Schnitt 24,7 Prozent Marktanteil und bescherte seinem Sender auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,9 Prozent ein gutes Ergebnis.

Ein gutes Ergebnis holten auch Super RTL und der Disney Channel: Der Weihnachtsfilm "Der Grinch" bescherte Super RTL zur besten Sendezeit tolle 3,7 Prozent Marktanteil. 640.000 Menschen schalteten im Schnitt ein. Beim Disney Channel sah es für "Rapunzel – Neu verföhnt" recht gut aus. Der Film generierte tolle 2,9 Prozent bei den Umworbenen. Die ermittelte Reichweite belief sich auf 540.000.