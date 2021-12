Dass es nicht immer Krimis sein müssen, die für gute Quoten sorgen, bewies das ZDF schon in der vergangenen Woche, als "Familie Bundschuh" mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher lockte. Auch an diesem Montag konnte der Mainzer Sender diese Marke wieder knacken - mit der Komödie "Mona & Marie", in der Maren Kroymann und Ulrike Kriener die Hauptrollen spielten. Der Erfolg kann sich sehen lassen: 6,41 Millionen Menschen machten den Spielfilm um 20:15 Uhr zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages. Der Marktanteil belief sich auf hervorragende 21,0 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zwar nicht ganz so stark, doch auch hier war noch ein guter Marktanteil von 8,1 Prozent für das ZDF drin. Das "heute-journal" steigerte sich im Anschluss dann sogar auf 9,1 Prozent und hielt insgesamt noch 4,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Stange. Solche Zahlen waren fürs Erste nach der "Tagesschau" nicht drin: Dort fiel die Doku "Natur am Königsee" im Anschluss an ein erfolgreiches "ARD extra" auf 2,77 Millionen Zuschauende sowie 9,0 Prozent Marktanteil. "Hart aber fair" machte seine Sache danach mit 3,05 Millionen schon deutlich besser, ehe die "Tagesthemen" schließlich auf überzeugende 13,6 Prozent Marktanteil kamen - und auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 11,6 Prozent überzeugten.

Die Tagesmarktführerschaft war dem ZDF beim Gesamtpublikum letztlich aber nicht zu nehmen, weil es nicht zuletzt am Nachmittag einmal mehr prächtig lief. Sowohl "Bares für Rares" als auch "Die Rosenheim-Cops" erreichten jeweils fast 26 Prozent Marktanteil - für die Krimiserie konnten sich ab 16:12 Uhr im Schnitt 3,30 Millionen Menschen begeistern. Aber auch ZDFneo erwischte einen erfolgreichen Tag: Mit einem Tagesmarktanteil von 4,0 Prozent belegte der Spartensender den sechsten Platz, noch vor ProSieben und Kabel Eins. Vor allem die drei Folgen von "Inspector Barnaby" trieben die Quoten in die Höhe: So schalteten um 20:15 Uhr im Schnitt 1,61 Millionen Menschen ein, nach 23 Uhr lag der Marktanteil der britischen Krimireihe bei stolzen 8,0 Prozent.

Unter den Spartensendern war am Montagabend aber auch Super RTL ausgesprochen gefragt: Dort erreichte der Spielfilm "Eine Weihnachtsliebe zum Festhalten" im Schnitt 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 290.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei sehr guten 3,9 Prozent, ehe "Das Weihnachtskarussell" sogar 4,1 Prozent erzielte. In der Zielgruppe war dadurch Super RTL zum Start in die Woche der größe unter den kleinen Sendern: 2,4 Prozent betrug der Marktanteil im Schnitt, was knapp reichte, um sich gegen ZDFneo durchzusetzen.