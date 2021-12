Die Rückkehr von "TV total" hat sich für ProSieben als eine der besten Programmentscheidungen des Jahres entpuppt. Knapp 19 Prozent Marktanteil erzielten die sechs bislang ausgestrahlten Folgen der Neuauflage mit Sebastian Pufpaff im Schnitt - und nach dem Spitzen-Start mit über 27 Prozent hat sich die Show sehr schnell auf einem starken Quoten-Niveau eingependelt. Am Mittwoch fuhr "TV total" erneut die Zielgruppen-Marktführerschaft um 20:15 Uhr ein und kam mit 1,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf 16,8 Prozent.

Insgesamt schalteten durchschnittlich 1,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, eine Viertelmillion mehr als in der vergangenen Woche, als Konkurrent RTL mit dem Comedy-Special "Danke Mirco" allerdings auch deutlich gefragter war als diesmal (DWDL.de berichtete). Weiterhin viel Geduld wird ProSieben jedoch mit "Zervakis & Opdenhövel. Live" haben müssen, das nach "TV total" zwar deutlich besser läuft als anfangs am Montagabend, mit einem Marktanteil von 7,1 Prozent in der Zielgruppe aber auch in dieser Woche wieder unter den Senderschnitt fiel. 650.000 Menschen blieben insgesamt dran.

Marktanteils-Trend: TV total Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Am Nachmittag hatten unterdessen Joko und Klaas mit ihrem Ausflug in die Lebensberatung für gute Quoten gesorgt, wenngleich das Interesse möglicherweise nicht ganz so groß war wie von ProSieben erhofft. Mit einem Marktanteil von 11,7 Prozent in der Zielgruppe kann man in Unterföhring aber natürlich trotzdem zufrieden sein. Insgesamt brachte es "Joko & Klaas live am Nachmittag" ab 16 Uhr auf 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. "The Big Bang Theory" hatte zuvor allerdings sogar noch fast eine halbe Million Menschen erreicht. Alles in allem reichte das, um ProSieben am Mittwoch zum Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen zu machen.

Und sonst? "Hochzeit auf den ersten Blick" verfehlte in Sat.1 ab 20:15 Uhr erneut einen zweistelligen Marktanteil und blieb mit 8,5 Prozent in der Zielgruppe stabil. Insgesamt. Und während das "Liebe auf den ersten Kick" danach auf magere 5,2 Prozent absackte, drehte Kabel Eins zu später Stunde regelrecht auf: Stolze 11,7 Prozent Marktanteil erzielte der Sender ab 23:37 Uhr mit dem Spielfilm "Braveheart". "Der Soldat James Ryan" hatte es um 20:15 Uhr zunächst auf ordentliche 5,6 Prozent sowie 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gebracht, womit es leicht besser lief als für "Alice im Wunderland" bei RTLzwei.