RTL hat mit seinem Biopic über den Aufstieg des jungen Boris Becker gute, aber keineswegs überragende Quoten eingefahren. Durchschnittlich 1,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich am Donnerstag um 20:15 Uhr für den Spielfilm "Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon" - der Privatsender lag damit deutlich hinter ARD und ZDF, die sich mit ihren Reihen ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Am Ende landete der "Steirerkrimi" im Ersten knapp vorne: 5,55 Millionen Menschen und 18,6 Prozent Marktanteil waren hierfür drin, während "Die Bergretter" mit 5,44 Millionen auf 18,2 Prozent kamen.

In der Zielgruppe setzte sich dagegen RTL an die Spitze, wenngleich "Der Rebell" auch hier nicht als Überflieger hervorging. Letztlich reichten 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für ordentliche 11,5 Prozent Marktanteil. Ernüchternd verlief indes der Rest des Abends: So fiel "RTL Direkt" im Anschluss auf 7,2 Prozent sowie insgesamt 970.000 Zuschauende zurück, ehe "Deutschlands größte Sportmomente" und die "RTL Top News" bei jeweils 7,5 Prozent verharrten. Auch das "Nachtjournal" blieb diesmal einstellig, was sich dann auch auf den Tagesmarktanteil auswirkte: Mehr als 9,8 Prozent waren für RTL am Donnerstag nicht drin, wenngleich das schon für die ungefährdete Spitzenposition reichte.

In der Primetime bekam es RTL auch abseits von ARD und ZDF mit reichlich Fiction-Konkurrenz zu tun. So schlug sich der Klassiker "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" in Sat.1 mit einem Marktanteil von 9,5 Prozent in der Zielgruppe wacker, während "Eine zauberhafte Nanny" bei Vox noch solide 7,0 Prozent verbuchte. Auch Kabel Eins setzte diesmal auf einen Spielfilm, reihte sich mit "Krieg der Welt" aber hinter Sat.1 und Vox ein. Mit 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kann man aber ebenfalls zufrieden sein.

Das gilt auch für Tele 5, wo "Push" zum Start in den Abend auf 1,7 Prozent Marktanteil kam, ehe sich "Crank 2: High Voltage" auf sehr gute 3,2 Prozent steigerte. Jeweils 310.000 Menschen sahen zu - und nach Mitternacht sorgte "Der blutige Pfad Gottes" sogar für 3,9 Prozent Marktanteil. ZDFneo konnte ebenfalls mit Filmen punkten: Dort erreichten "Apollo 13" und "Die Maske des Zorro" je mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Beim jungen Publikum lagen die Marktanteile mit 2,3 und 3,0 Prozent klar über dem Senderschnitt.