Seit dieser Woche hat die Neuauflage des Soap-Klassikers "Verbotene Liebe" vorübergehend einen Platz im Programm von RTL Up gefunden, nachdem die Produktion schon vor mehr als einem Jahr ihre Streaming-Premiere feierte. Das Interesse hielt sich bislang allerdings in Grenzen: So erreichte "Verbotene Liebe - Next Generation" am Freitag ab 18:05 Uhr im Schnitt nur 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe für jeweils 0,6 Prozent Marktanteil reichte. Von den 1,1 Prozent, die noch am Montag drin waren, entfernte sich die Serie somit ein ganzes Stück.

Zum Vergleich: Unmittelbar zuvor hatte "Das Familiengericht" am Freitag noch 380.000 Menschen zu dem Spartensender gelockt, am früheren Nachmitatg erreichten Gerichtsshow-Wiederholungen sogar bis zu 470.000 Personen. Zeitweise konnte RTL Up damit Marktanteile von mehr als fünf Prozent beim Gesamtpublikum einfahren - Werte, die am Abend auch für die Comedy-Schiene unerreicht blieben. Den Tiefpunkt markierte die US-Sitcom "Die Nanny", die um 20:15 Uhr mit gerade mal noch 0,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen enttäuschte.

Mit Fortschreiten des Abends zogen die Quoten von RTL Up jedoch noch einmal spürbar an: So locke "Ritas Welt" um 22:25 Uhr noch einmal 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an, ähnlich viele waren es danach bei "Nikola", deren Marktanteil in der Zielgruppe bei überzeugenden 1,9 Prozent lag. "Die Camper" sorgten schließlich zu später Stunde sogar dafür, dass sich der Sender vorübergehend über mehr als zwei Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen freuen konnte.

Noch besser lief es zu diesem Zeitpunkt allerdings für Nitro, wo "Medical Detectives" den Marktanteil gegen Mitternacht auf 4,2 Prozent trieb. Ähnliche Zahlen waren zudem schon am Vorabend drin: So erreichte der Serien-Klassiker "M.A.S.H." um 17:46 Uhr im Schnitt 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 4,4 Prozent in der Zielgruppe. Auch "Ein Käfig voller Helden" fuhr danach noch starke 4,0 Prozent ein.