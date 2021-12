Sechs Staffeln hat es gedauert, nun gibt es aber tatsächlich den ersten "Ninja Warrior Germany". Gleich zwei Athleten haben den sogenannten Mount Midoriyama am Samstag im Finale der aktuellen Staffel bezwungen - das schaffte vor ihnen noch kein Teilnehmer der Show. Den Quoten der Show, die ausnahmsweise am Samstagabend zu sehen war, hat das spürbar geholfen. Mit 2,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichnete RTL die höchste Reichweite der Staffel und auch beim jungen Publikum lief es mit 1,06 Millionen so gut wie noch nie in diesem Jahr.

Mit 16,2 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe holte man eben dort auch den Primetime-Sieg, lediglich eine Ausgabe dieser Staffel kam auf einen etwas höheren Wert. Das Finale erzielte am Samstagabend also tolle Werte - ein Vergleich zu 2020 ist das aber nicht. Das damalige Finale sahen sogar mehr als dreieinhalb Millionen Menschen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug fast 25 Prozent. Eine alte "Take Me Out - XXL"-Ausgabe holte nach dem "Ninja"-Finale übrigens ebenfalls noch gute 14,1 Prozent Marktanteil.

ProSieben hatte in der Primetime jedenfalls das Nachsehen, muss aber nicht unzufrieden sein. "Schlag den Star" mit TV-Koch Alexander Herrmann und Moderatorin Ruth Moschner brachte es auf 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 840.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 13,8 Prozent. Ansonsten blieb ProSieben am Samstag durchgängig im einstelligen Marktanteilbereich hängen - so ist dann auch der Tageswert in Höhe von 9,3 Prozent zu erklären. RTL kam auf 11,5 Prozent. Zwischen den beiden Sendern platzierte sich noch Das Erste, das beim jungen Publikum auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,8 Prozent kam.