Sport1 hat den Samstag mit einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 1,7 Prozent beendet. Damit lag man auf einem Niveau mit Nitro und hauchdünn vor DMAX - und natürlich weit über den eigenen Werten, die man normalerweise erzielt. Zu verdanken hat man das den Fußball- und Darts-Übertragungen im Programm: Mit dem Match zwischen Hamburg und Schalke in der 2. Bundesliga erreichte man 740.000 Menschen - mehr als jemals zuvor mit diesen Spielen, die man seit Beginn der Saison zeigt. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 2,7 Prozent, insgesamt waren es 2,5 Prozent.

Insgesamt sahen sich das Spiel sogar mehr als eine Million Menschen an, Sky kam mit der Partie nämlich noch einmal zusätzlich auf 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag man mit 2,6 Prozent sogar auf Augenhöhe mit der Free-TV-Ausstrahlung bei Sport 1 - dort wusste man aber auch an anderen Stellen zu überzeugen. So erreichte man mit der dreistündigen Darts-Übertragung am Nachmittag im Schnitt 190.000 Menschen, das hatte 2,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zur Folge.

Auch nach der Partie zwischen Hamburg und Schalke setzte man auf die Darts-WM - und erzielte damit 3,0 Prozent Marktanteil. Lediglich die Basketball-Übertragung mit dem Match Giessen gegen Bonn passt da nicht so recht ins Bild: Hier sahen am Vorabend nur 90.000 Menschen zu, damit waren insgesamt, aber auch beim jungen Publikum, nur jeweils 0,4 Prozent Marktanteil drin.

Doch noch einmal kurz zurück zu Sky, wo die Bundesliga-Konferenz am Nachmittag etwas schwächer als sonst unterwegs war. Das hat wohl vor allem damit zu tun, dass die Bayern bereits am Freitag spielten und Dortmund das abendliche Topspiel bestritt. Und so kam Sky um 15:30 Uhr mit Einzelspielen und Konferenz zusammengerechnet auf 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das reichte natürlich noch immer für ziemlich gute 13,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Später sorgte noch das Abendspiel zwischen Dortmund und Hertha für gute Quoten: 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein und sorgten so für 6,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.