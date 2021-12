Am Sonntagabend gewann Sebastian Krenz zusammen mit seinen Coach Johannes Oerding die elfte Staffel von "The Voice of Germany", doch noch nie in der Geschichte der Show haben sich am Ende so wenige Menschen für das Format begeistern können. Lediglich 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die Live-Show in Sat.1, die damit einen Marktanteil von nur 6,2 Prozent erzielte. Im Vergleich zum Vorjahres-Finale kamen "The Voice" damit 800.000 Fans abhanden.

Bitter lief es auch in der Zielgruppe: Ging "The Voice of Germany" vor einem Jahr noch mit fast 15 Prozent Marktanteil zu Ende, so reichte es diesmal mit 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren nur für 8,9 Prozent. Das war allerdings immerhin der höchste Wert seit Ende November - gut möglich ist zudem, dass der Marktanteil durch zeitversetzte Nutzung letztlich doch noch zweistellig werden könnte. Vorerst aber landete das Format am Sonntag nur auf dem 17. Rang.

Aber auch abseits des Finals setzte sich der Abwärtstrend von "The Voice" in diesem Jahr weiter fort: Im Schnitt rund 11,5 Prozent Marktanteil verbuchte die Sendung, gemessen an den vorläufig gewichteten Zahlen - drei Prozentpunkte weniger als 2020 und sogar fünf Prozentpunkte weniger als 2019. Erfolgreicher ging dagegen "Das große Backen" zu Ende, das am Sonntag im Vorabendprogramm von Sat.1 noch einmal genau zwei Millionen Menschen zum Einschalten bewegte und 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete.

In der Primetime wiederum war derweil "Kitchen Impossible" bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich gefragter als "The Voice": Mit sehr guten 11,2 Prozent Marktanteil bewegte sich die "Weihnachts-Edition" deutlich über dem Senderschnitt. Insgesamt verfolgten 1,42 Millionen Menschen das Format, das sich damit um 20:15 Uhr nur dem "Tatort" sowie ProSieben geschlagen geben musste. "Hape und die 7 Zwergstaaten" fiel im Gegenzug ab 19:10 Uhr mit 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf ein neues Tief. Zudem wird man sich in Köln mehr erhofft haben als nur 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.