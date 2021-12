Dass RTL am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil von 11,9 Prozent in der Zielgruppe ungefährdeter Marktführer war, hat der Privatsender vor allem Disney zu verdanken. Fast den ganzen Tag über setzte RTL auf Disney-Filme und fuhr damit schon in den Morgenstunden gut. So verzeichnete "Mary Poppins" ab 7:32 Uhr im Schnitt bereits 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 14,1 Prozent. "Wall-E" trieb die Reichweite zudem schon um kurz nach 10 Uhr auf über eine Million und erzielte - ebenso wie "Die Monster AG" im Anschluss - ebenfalls über als 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Noch stärker lief es jedoch am Nachmittag, als "Oben" auf 18,5 Prozent kam. Für "Ratatouille" waren im weiteren Verlauf des Tages ebenfalls beachtliche 18,0 Prozent drin - insgesamt zählte der Animationsfilm im Schnitt 1,73 Millionen Fans. Genauso viele waren im Anschluss auch dabei, um den Kurzfilm "Die Eiskönigin: Partyfieber" zu sehen, der noch 15,7 Prozent Marktanteil erreichte. "Olaf taut auf" wollten danach sogar fast zwei Millionen Menschen sehen.

Doch so erfolgreich RTL tagsüber mit seinen Disney-Filmen war, so schwer tat sich der Sender in der Primetime. Dort reihte sich "Der König der Löwen" mit 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hinter ProSieben ein, wo "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" von 1,67 Millionen gesehen wurde. Zudem war ProSieben in der Zielgruppe - an einem ansonsten nicht gerade erfolgreichen Tag - zu diesem Zeitpunkt in der Zielgruppe mit 10,6 Prozent Marktanteil deutlich gefragter. "Der König der Löwen" kam nur auf 8,8 Prozent. Zu später Stunde konnten dagegen beide Sender nichts reißen: Während "Avengers: Age of Ultron" bei RTL auf 6,3 Prozent fiel, enttäuschte "The Nun" bei ProSieben gegen 23 Uhr mit 6,8 Prozent.

Völlig desolat verlief der Abend jedoch für RTLzwei, das mit "Operation: 12 Strong" um 20:15 Uhr nicht über 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam und später mit "Zero Dark Thirty" sogar auf 2,1 Prozent zurückfiel. Bei Kabel Eins schaffte "Der Prinz aus Zamunda" dagegen immerhin 4,1 Prozent zur besten Sendezeit, lag mit insgesamt 780.000 Zuschauenden jedoch exakt auf Augenhöhe mit RTLzwei. Viele Krimi-Fans fanden indes den Weg zu Nitro, wo "CSI: NY" ab 21 Uhr auf 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam - rund doppelt so viele wie zur selben Zeit "Criminal Minds" bei Sat.1 Gold sahen.