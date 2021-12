Zu einem Weihnachtsspecial, das RTL am Montagabend in zwei Teilen zeigte, lud Günther Jauch in "Wer wird Millionär?" ein. Die Sendung, die um 20.15 Uhr startete und um 23:25 Uhr beendet war, dazwischen allerdings für 20 Minuten unterbrochen wurde, kam auf 3,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Folge: Gute 13,4 Prozent Marktanteil bei allen Zusehenden, 12,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die Unterbrechung war der Ausstrahlung einer weiteren von Jan Hofer moderierten Ausgabe von "RTL Direkt" ab 22:15 Uhr geschuldet. Das 20 Minuten lange Journal informierte in der "WWM?"-Pause im Schnitt 3,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – für "RTL Direkt" war dies die beste bisher gemessene Reichweite. 14,7 Prozent Marktanteil holte die Sendung aus Berlin insgesamt, 15 Prozent sogar bei den Umworbenen.



Etwas schwächer als gewöhnlich liefen am Vorabend die Dailys: "Alles was zählt" rutschte ab kurz nach 19 Uhr sogar in den einstelligen Bereich. Der weitere Verlauf der Geschichten rund um das Steinkamp-Zentrum interessierte am Montag im linearen Programm nur 9,7 Prozent, "GZSZ" lief mit nur zwölf Prozent schlechter als üblich. Am Vorabend tat sich zudem "Unter Uns" (17:30 Uhr) mit nur 7,4 Prozent in der Zielgruppe ziemlich schwer.