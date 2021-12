am 21.12.2021 - 08:58 Uhr

"Sievers und die Stille Nacht" hieß eine weihnachtliche Folge des ZDF-Erfolgskrimis "Nord Nord Mord", die am Montag zur besten Sendezeit ausgestrahlt wurde und sich letztlich den Tagessieg sicherte. Wie schon eine Erstausstrahlung im Oktober kam auch diese auf mehr als acht Millionen Zusehende. Im Schnitt waren nun 8,21 Millionen Menschen dabei, der gemessene Marktanteil bei allen lag bei fantastischen 26,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der ZDF-Schnitt mit 9,7 Prozent sehr klar übertroffen.

Somit hatte "Nord Nord Mord" deutlich mehr Publikum als eine Wiederholung des "Leberkäsjunkie" im Ersten. Der 90-Minüter landete bei 3,29 Millionen Krimifans, mit 10,6 Prozent lief es insgesamt nur recht ordentlich. Dafür setzte sich der Eberhofer-Krimi bei den 14- bis 49-Jährigen sogar vor "Nord Nord Mord": 12,9 Prozent Marktanteil erzielte die Ausstrahlung beim Publikum dieser Altersklasse, die Sehbeteiligung lag bei knapp einer Million. Nur die im Vorfeld gezeigte "Tagesschau" hatte am Montag nochmal mehr junge Menschen erreicht, hier lag die Reichweite bei 1,67 Millionen 14- bis 49-Jährigen. 6,74 Millionen sahen die 20-Uhr-Nachrichten alleine im Ersten.

Schlecht schnitt die neue Serie "Legal Affairs" ab 21:45 Uhr ab. Die Quoten brachen auf 5,3 und 5,7 Prozent Marktanteil ein. Am späteren Abend generierten die beiden gezeigten Episoden nur noch 1,39 und 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging es nach dem "Leberkäsjunkie" weit nach unten. Mit zunächst 3,9 und dann 3,0 Prozent wird man beim Ersten nicht zufrieden sein.

Nach 21:45 Uhr zog somit sogar ZDFneo am Ersten vorbei. Der Spartensender zeigte zur Primetime einen weiteren "Inspector Barnaby"-Dreierpack: 1,04 Millionen Menschen schalteten durchschnittlich ab 20:15 Uhr ein, 1,53 Millionen ab 21:45 Uhr. 3,3 und 6,6 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Nach 23 Uhr stieg die ZDFneo-Quote gar auf wunderbare 8,0 Prozent, 0,92 Millionen Menschen blieben im Schnitt dran. Einen guten Einstand feierte am Vorabend im ZDF übrigens auch die neue "SOKO Hamburg"-Staffel, die nach 18 Uhr auf 18,3 Prozent Marktanteil (3,74 Millionen Menschen) kam. Den Wechsel des Sendetags, früher liefen die Episoden dienstags, hat die Serie aus dem Norden demnach also zunächst gut überstanden.