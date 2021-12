am 21.12.2021 - 09:09 Uhr

Die sechste und letzte Folge von "Adam sucht Eva" zeigte RTLzwei am Montagabend zur besten Sendezeit. Das Ergebnis: Gemessen wurden ab 20:15 Uhr zwar die schlechtesten Werte dieser Runde, die für den Sender aber immer noch im passablen Bereich lagen. In der klassischen Zielgruppe sorgte die Nackedei-Show diesmal für 5,2 Prozent, die Reichweite bei allen Leuten gab gegenüber der Vorwoche um rund 100.000 auf nun 0,73 Millionen Fans nach.

Im Schnitt erreichten die sechs Episoden des Formats bei RTLzwei knapp 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer – verglichen mit der fünften und damals noch von RTL gezeigten Staffel hat sich das Publikum somit etwas mehr als halbiert. Für RTLzwei war die Ausstrahlung dennoch ein Erfolg, wenn auch angesichts eines Zielgruppen-Durchschnitts von 6,2 Prozent Marktanteil kein durchschlagender. Schwer tat sich im Nachgang des "Adam sucht Eva"-Finals am Montagabend die Doku "Frauen an der Waffe", die auf lediglich 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam.

Vox punktete am Montag mit primetimefüllenden "Goodbye Deutschland"-Geschichten. Einsortiert in zwei Ausgaben bescherten die Auswanderer dem Sender 6,2 und 7,3 Prozent der Umworbenen. Kabel Eins und Sat.1 waren derweil mit Spielfilmen recht ordentlich unterwegs. Kabel Eins setzte ab 20:15 Uhr auf den Klassiker "Stirb Langsam", der 5,2 Prozent erreichte und somit auf Augenhöhe mit den RTLzwei-Nackedeis lag, Sat.1 kam mit "Charlie und die Schokoladenfabrik" auf gute 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Nur einstellige Quoten erreichte unterdessen ProSieben, das auf US-Sitcoms setzte. "Die Simpsons" starteten mit etwas mehr als acht Prozent bei den Umworbenen, ab 20:45 Uhr holte "Family Guy" dann nur noch 6,1 Prozent. Auf diesem Level bewegten sich im Anschluss weitere "Simpsons"-Ausstrahlungen, erst nach 22:30 Uhr nahm die gelbe Familie die Achteinhalb- und schließlich die Neun-Prozent-Marke ins Visier.