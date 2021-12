Die ZDF-Miniserie "In 80 Tagen um die Welt" ist am Dienstagabend zwar ordentlich gestartet, hat im Serien-Duell mit dem Ersten allerdings klar den Kürzeren gezogen. Durchschnittlich 3,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich ab 20:28 Uhr für die erste Folge, die direkt danach gesendete zweite Folge kam auf 3,50 Millionen. Das entsprach beim Gesamtpublikum für ZDF-Verhältnisse eher unspektakulären Marktanteilen von 11,7 und 11,8 Prozent.

Mehr Menschen erreichte der Sender um kurz nach 22 Uhr mit einem kurzfristig eingeschobenen "heute-journal Spezial", das von 3,89 Millionen gesehen wurde. "In 80 Tagen um die 80 Welt" ging danach mit 2,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weiter, ehe für die vierte Folge um 23 Uhr noch 2,36 Millionen drin waren. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt aber bei überzeugenden 14,2 Prozent - was durchaus Hoffnung machen dürfte, schließlich laufen die weiteren Folgen der Serie ebenfalls erst am späteren Abend. Beim jungen Publikum kamen die ersten vier Episoden derweil auf solide Werte zwischen 6,1 und 7,0 Prozent.

Gefragter waren am Dienstagabend jedoch wie erwähnt die ARD-Serien, allen voran "Die Heiland" mit 4,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. "In aller Freundschaft" sahen danach noch 4,48 Millionen. Starke Quoten gab es ab kurz nach 22 Uhr zudem für "Nuhr 2021": 3,46 Millionen Menschen wollten Dieter Nuhrs Jahresrückblick sehen, der damit auf 14,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren für das einstündige Special ordentliche 7,4 Prozent drin.

Die meistgesehenen Sendungen des Tages waren allerdings Informationsformate, was am Tag neuer Corona-Schlüsse nicht allzu überraschend ist. So kam die "Tagesschau" im Ersten auf 5,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und lag auch bei den 14- bis 49-Jährigen an der Spitze. Dort sorgten 1,63 Millionen Personen für starke 22,1 Prozent Marktanteil. Aber auch das "ARD extra" war anschließend mit 5,36 Millionen Zuschauenden sowie Marktanteilen von jeweils mehr als 17 Prozent in beiden Gruppen sehr gefragt.

Dazu kommt, dass die "Tagesschau extra" ab 18:39 Uhr, in der Bundeskanzler Olaf Scholz die neuen Beschlüsse vorstellte, von 3,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde. Noch stärker war zu diesem Zeitpunkt das ZDF, wo das "heute spezial" sogar 3,94 Millionen erreichte. Die nachfolgende "heute"-Sendung zählte schließlich 4,84 Millionen Menschen, ehe ein "ZDF spezial" noch 4,12 Millionen vor dem Fernseher hielt. Ebenfalls erfolgreich waren danach die "Rosenheim-Cops", für die sich 4,63 Millionen Fans begeisterten.