Dass Florian Hempel am Dienstagabend die Nummer fünf der Welt rauswarf, dürfte das Interesse an der Darts-WM weiter beflügeln. Schon jetzt kann Sport1 mit den Quoten seiner Live-Übertragungen überaus zufrieden sein: Nahezu im Alleingang sorgte die WM am Dienstag für einen Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent in der Zielgruppe, womit Sport1 nur knapp hinter Nitro landete. Die Nachmittags-Session verzeichnete bereits 240.000 Fans, am Abend waren im Schnitt dann sogar 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei und damit so viele wie noch nie bei dem laufenden Turnier.

Der Spitzenwert lag Senderangaben zufolge bei 1,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. So früh wie diesmal gelang es noch nie im Turnier, die Millionenmarke zu überspringen. Dazu kommt, dass die Marktanteile der Darts-WM in der Zielgruppe am Dienstag bei 4,0 und 4,1 Prozent lagen - also bei einem Vielfachen des Senderschnitts. In der Primetime bewegte sich Sport1 somit sogar zeitweise vor Kabel Eins, wo der Spielfilm "Ein Chef zum Verlieben" zunächst auf ebenfalls 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, ehe "Die Familie Stone - Verloben verboten" im weiteren Verlauf des Abends nicht über 3,4 Prozent hinauskam. Auch Vox und Sat.1 konnte Sport1 abends über weite Strecken hinter sich lassen.

Nitro konnte sich derweil am Dienstagabend auf gleich mehrere Film-Erfolge verlassen: So startete "James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag" mit 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie guten 2,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in die Primetime, ehe sich "Get Carter - Die Wahrheit tut weh" ab 22:36 Uhr auf 4,1 Prozent steigerte. Nach Mitternacht war dann auch noch "Vertical Limit" mit 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gefragt.

Weiter gut fährt zudem Super RTL mit seinen Weihnachtsfilmen: So sorgte "PS: Es weihnachtet sehr" am Dienstag mit 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauern für einen schönen Erfolg. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei 3,2 Prozent. Anschließend erreichte auch "Rendezvous mit einem Schneemann" noch einmal gute 2,9 Prozent. Dazu kommt, dass auch Tele 5 und ZDFneo nennenswerte Film-Reichweiten verzeichneten: So erreichte "Ice Twister" im Schnitt 480.000 Menschen, für die beiden "Paddington"-Filme konnten sich bei ZDFneo jeweils über eine halbe Million begeistern.