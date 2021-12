am 24.12.2021 - 09:06 Uhr

Eine ganze Reihe von populären Spielfilmen zeigten die Privatsender am Abend vor Weihnachten. Etwas erstaunlich ist dabei, dass Sat.1 mit zwei Weihnachtsfilmen kein durchschlagenderer Erfolg gelang. So erreichte "Santa Clause 2" zum Primetimestart nur magere 7,3 Prozent Marktanteil. Erst der im weiteren Verlauf des Abends gezeigte dritte Teil der Filmreihe besserte sich auf gute 9,8 Prozent. Die Zielgruppen-Reichweite lag bei jeweils 0,48 Millionen Menschen, insgesamt wurden durchschnittlich 1,35 und 1,17 Millionen Zusehende ermittelt.

Weit über dem Senderschnitt lagen die Minions im Vox-Programm: "Ich – einfach unverbesserlich" machte dem Sender mit 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. 0,99 Millionen Menschen schauten zu. Halbiert wurde die Reichweite ab kurz nach 22 Uhr bei der Ausstrahlung des Films "Flatliners", der bei den Umworbenen auf 6,3 Prozent kam.



RTLzwei sendete zur besten Ausstrahlungszeit "Liebe braucht keine Ferien" und sicherte sich damit passable 4,9 Prozent (Reichweite insgesamt: 0,85 Millionen). Somit hatte RTLzwei am Donnerstagabend deutlich mehr Reichweite als ProSieben mit seiner "Surprise"-Show. Nachmittags gab es einige (vorübergehende) Abschiede. Um 15 Uhr endete das neue "Putzteufelswild" mit seiner vierten Episode. Diese kam auf 4,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen und somit ein recht ordentliches Ergebnis. Die Bilanz dieser Woche sieht aber nicht so gut aus. Am Dienstag etwa standen bei der Sendung nur 0,7 Prozent Marktanteil zu Buche. Im Schnitt kam diese Staffel nur auf drei Prozent und erfüllte somit selbst begrenzte Erwartungen nicht.