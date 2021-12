Für viele gehört die "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider zu Weihnachten dazu - allerdings nicht an Heiligabend. Die ARD hatte sich in diesem Jahr entschieden, den ersten der drei Filme schon am 24.12. um 20:15 Uhr auszustrahlen, erreichte damit aber nur 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit deutlich weniger als man das sonst aus dem Nachmittagsprogramm während der Feiertage gewohnt war. Der Marktanteil lag bei nur 8,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Allerdings wiederholt die ARD den Film am heutigen Nachmittag noch einmal - viele dürften also auf die gewohnte Nachmittags-Ausstrahlung gewartet haben.

Im Anschluss an "Sissi" zeigte Das Erste mit der "Feuerzangenbowle" einen weiteren Klassiker. Das ließ die Reichweite auf 1,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigen, was 10,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,2 Prozent Marktanteil erzielt.

Im ZDF durfte an Heiligabend wieder wie gewohnt Carmen Nebel ran - die allerdings ein etwas kleineres Publikum erreichte als in den vergangenen Jahren: 2,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren diesmal ab 20:15 Uhr mit dabei, 550.000 weniger als noch im vergangenen Jahr und generell die geringste Reichweite seit dem Start der Sendung im Jahr 2012. Der Marktanteil lag trotzdem bei soliden 11,9 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,8 Prozent Marktanteil erzielt.