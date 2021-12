In vielen deutschen Haushalten lieferte Deluxe Music an Heiligabend offenbar die Begleitmusik zum Fest: Der Sender, der ab 13 Uhr nonstop Weihnachtslieder spielte und zwischen 18 und 20 Uhr schließlich ein Kaminfeuer unterlegt mit Weihnachtsklängen zeigte, erreichte am 24. Dezember einen Tagesmarktanteil von 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und damit einen neuen Rekord für den Musiksender. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag der Tagesmarktanteil am 24. Dezember noch bei 1,2 Prozent.

Deluxe Music arbeitete sich an Heiligabend damit bei den 14- bis 49-Jährigen in der Sender-Rangliste bis auf Platz 13 vor. Größter unter den kleineren Sendern war unterdessen DMAX, das einen Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte. Der Sender setzte den ganzen Tag über auf "Die Modellbauer - Das Duell" und "Die Modellbauer - Das Miniatur-Wunderland" und erreichte damit bis zu 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Am Nachmittag stieg der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf bis zu 3,8 Prozent, doch auch am späteren Abend wurden nochmal diese 3,8 Prozent erreicht.

Einen sehr starken Tag hat auch der MDR hinter sich - und zwar nicht nur beim Gesamtpublikum, wo der bundesweite Tagesmarktanteil 3,4 Prozent betrug, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo es für 2,4 Prozent reichte. Das vor allem bei den Jüngeren ungewöhnlich starke Abschneiden hat der Sender vor allem den Märchenfilmen am Nachmittag zu verdanken. "Die zertanzten Schuhe" erreichte ab 14:51 Uhr rund 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 5,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

"Der Hirsch mit dem goldenen Geweih" kam danach mit 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauern noch auf Marktanteile von 5,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Doch auch in der Primetime war der MDR gut unterwegs: Rund 790.000 Menschen sahen sich "Weihnachten daheim" an, der Marktanteil belief sich auf 4,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.