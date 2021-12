am 26.12.2021 - 09:24 Uhr

Ohne Corona wäre der Quoten-Sieg am 1. Weihnachtstag vermutlich an Helene Fischer gegangen, doch wegen der Pandemie fiel ihre Show nun schon zum zweiten Mal in Folge aus. Als Ersatz musste im ZDF stattdessen eine Weihnachts-Ausgabe von "Dalli Dalli" herhalten, die sich aber auch als schöner Erfolg erwies, wenngleich die Quoten der Jubiläumsshow vom Mai unerreicht blieben. 4,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren diesmal ab 20:15 Uhr dabei, knapp zwei Millionen weniger als vor einem halben Jahr. Der Marktanteil lag überzeugenden 14,8 Prozent.

Mit dem Tagessieg hatte "Dalli Dalli" aber nichts zu tun: Den sicherte sich stattdessen die ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest", die mit der weihnachtlichen Folge namens "Ho Ho Ho!" sogar von 7,45 Milliionen Menschen gesehen wurde. Der Marktanteil bewegte sich mit 26,4 Prozent auf "Tatort"-Niveau. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es noch für 8,9 Prozent - womit das ZDF das öffentlich-rechtliche Duell zumindest hier für sich entschied. "Dalli Dalli" überzeugte nämlich mit guten 10,5 Prozent beim jungen Publikum und reihte sich auf diese Weise in der Primetime hinter Sat.1 und ProSieben ein.

Die Tagesmarktführerschaft beim Gesamtpublikum wiederum musste das ZDF dem Ersten überlassen, auch wenn der Sender nach dem Krimi nichts mehr reißen konnte und mit der Komödie "Und wer nimmt den Hund?" auf 1,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauerr sowie 7,6 Prozent Marktanteil zurückfiel. Dafür räumten tagsüber gleich mehrere Märchenfilme ab, allen voran "Das tapfere Schneiderlein", das ab 11:17 Uhr im Schnitt 1,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 14,6 Prozent Marktanteil erreichte.

Noch besser lief es zu diesem Zeitpunkt bei den 14- bis 49-Jährigen, wo der Film sogar 16,6 Prozent erzielte. Zweistellig schnitten auch "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Schneewittchen" ab. Später war dann auch noch auf "Sissi" Verlass: 1,53 Millionen sahen am Nachmittag die erneute Ausstrahlung des ersten Films der Reihe, im Anschluss kam "Sissi - Die junge Kaiserin" mit 2,38 Millionen Fans auf 13,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Auch bei den Jüngeren lief es für den Klassiker mit 10,9 Prozent rund.