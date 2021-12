Mit einem bundesweiten Tagesmarktanteil von 3,4 Prozent war das SWR Fernsehen am 2. Weihnachtstag das erfolgreichste der Dritten und generell der kleineren Sender. Zu verdanken ist das unter anderem Andy Borg. So wollten 1,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 20:15 Uhr "Weihnachten mit Andy Borg" feiern, was beim Gesamtpublikum hervorragenden 5,8 Prozent Marktanteil entsprach. Erwartungsgemäß waren nur wenige Unter-50-Jährige darunter, in der Altersgruppe 14-49 belief sich der Marktanteil auf 0,8 Prozent.

In der Altersgruppe 14-49 war ZDFneo mit einem Tagesmarktanteil von 3,2 Prozent der Größte unter den Kleinen. Hier lief am Abend die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie sehr stark. 2,9 Prozent Marktanteil holte der erste Film beim jüngeren Publikum, 4,5 Prozent der zweite Teil, Teil 3 kam ab 23:42 Uhr dann sogar auf 6,4 Prozent in der Altersgruppe 14-49. Insgesamt sahen zwischen 540.000 und 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauern die drei Filme. Tagsüber punktete ZDFneo schon mit Klassiker-Serien: "Anna" erzielte bis zu 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die "Schwarzwaldklinik" steigerte sich auf bis zu 4,2 Prozent. Ab 19:31 Uhr sahen hier insgesamt 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Sehr erfolgreich unterwegs war am 2. Weihnachtsfeiertag auch DMAX dank eines ganztägigen "Steel-Buddies"-Marathon. Abgesehen von einer kleinen Quotendelle am frühen Morgen lagen die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen zwischen 10:15 Uhr und 20:15 Uhr durchweg bei mehr als 3 Prozent, der höchste Wert wurde dabei ab 18:15 Uhr mit hervorragenden 4,7 Prozent gemessen. Fast eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Vorabend insgesamt mit dabei. In der Primetime war unterdessen Super RTL erfolgreich unterwegs: "7 Zwerge - Männer allein im Wald" überzeugte um 20:15 Uhr mit 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Bean - Der ultimative Katastrophenfilm" erreichte danach 2,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe.