Aus sportlicher Sicht war es kein erfolgreicher Tag für die deutschen Darter: Am Nachmittag verlor Florian Hempel sein WM-Spiel, abends flog auch Gabriel Clemens aus dem Turnier. Bei Sport1 kann man indes trotzdem zufrieden sein - die Quoten, die der Spartensender am Montag mit seinen stundenlangen Live-Übertragungen verzeichnete, fielen jedenfalls hervorragend aus. Beide Sessions lockten im Schnittt jeweils eine halbe Million Fans vor den Fernseher: Ab 13:30 Uhr wurden 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt, ab 20:00 Uhr dann sogar 580.000.

Sehen lassen können sich auch die Marktanteile in der Zielgruppe: So ließ Sport1 am Nachmittag mit starken 7,1 Prozent sogar so manch großen Sender hinter sich und auch am Abend waren noch stolze 4,4 Prozent drin. Dass es in der Primetime nicht noch besser lief, dürfte auch daran gelegen haben, weil wegen der Covid-Erkrankung eines Spielers kurzerhand eine WM-Partie weniger stattfand - entsprechend früh war der Darts-Abend bei Sport1 zu Ende. Doch auch so reichte es für einen stolzen Tagesmarktanteil von 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, womit Sport1 der größte unter den kleinen Sendern war.

Ebenfalls rund lief es für ZDFneo, das auf 2,7 Prozent Marktanteil kam - vor allem dank der Serien-Klassiker "Ich heirate eine Familie" und "Die Schwarzwaldklinik". Am Abend sorgten zudem US-Filme für gute Quoten: 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Die Bourne Identität", "Die Bourne Verschwörung" verfolgten danach sogar 800.000 Menschen. Spät am Abend hielt dann noch "Das Bourne Ultimatum" durchschnitttlich 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei ZDFneo, sodass beim Gesamtpublikum starke 6,8 Prozent Marktanteil eingefahren wurden.

Ebenfalls tolle Film-Quoten gab es für Nitro, wo "Stirb langsam" um 20:15 Uhr zunächst auf 540.000 Zuschauende sowie 2,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, ehe sich "Con Air" im Anschluss auf 4,2 Prozent steigerte. Aber auch größere Sender überzeugten mit Fiction: So kam "Wir kaufen einen Zoo" in Sat.1 auf 8,7 Prozent, "Cast Away" bei RTLzwei auf 6,3 Prozent und bei Kabel Eins punkteten die "Beverly Hills Cops" - um 20:15 Uhr zunächst mit 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,0 Prozent Marktanteil für den zweiten Film der Reihen, später kam der dritte Teil auf 7,3 Prozent.