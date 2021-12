Mit einem Rankingshow-Doppelpack hat ProSieben am Dienstagabend nur überschaubare Quoten erzielen können. Lediglich 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren ließen sich auf "Darüber staunt die Welt" ein, das damit in der Zielgruppe nur einen Marktanteil von 7,0 Prozent erzielte. Insgesamt schalteten 890.000 Menschen ein. Mit einer weiteren Folge kam ProSieben im Anschluss auf kaum mehr als eine halbe Million, hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 7,8 Prozent.

Noch schwerer tat sich Sat.1, das nur mit Mühe mehr als sechs Prozent Marktanteil schaffte: So erreichte "110 Notruf Autobahn" zunächst nur 6,2 Prozent, ehe die "Akte" bei 6,1 Prozent hängen blieb. Um 20:15 Uhr lag der Privatsender damit knapp hinter Kabel Eins, wo "Die unendliche Geschichte" mit 6,4 Prozent Marktanteil deutlich über dem Senderschnitt lag und insgesamt 1,08 Millionen Menschen vor den Fernseher lockte. Auch Vox war mit "Hotel Transsilvanien 2" erfolgreicher als Sat.1 und brachte es auf 7,1 Prozent in der Zielgruppe.

In der Endabrechnung reihte sich Sat.1. am Dienstag übrigens nur auf dem sechsten Platz ein - was auch an überwiegend mäßigen Quoten im Tagesprogramm liegt. Abseits des "Frühstücksfernsehens" wollte dort nämlich nichts so recht funktionieren. So enttäuschte am Vorabend etwa "K11 - Die neuen Fälle" mit nur 4,9 Prozent Marktanteil, zwei Folgen des "Buchstaben-Battles" kamen anschließend nicht über Werte von 3,0 und 2,9 Prozent beim jungen Publikum hinaus.

Durchwachsen verlief der Dienstag aber auch für RTLzwei, dessen Tagesmarktanteil bei 4,1 Prozent verharrte. Dort erreichte der Spielfilm "Leg Dich nicht mit Zohan" an um 20:15 Uhr nur 600.000 Menschen, womit der Sender noch hinter ZDFneo und Nitro landete. Mehr als ein Marktanteil von 4,5 Prozent war nicht drin. Später am Abend stürzte "Lemony Snicket - Rätselhafte Ereignisse" schließlich auf gerade mal noch 2,7 Prozent in der Zielgruppe ab.