Auch wenn die Darts-WM derzeit durch zahlreiche Corona-Fälle bei Spielern von sich reden macht, soll das Turnier wie geplant in einem vollgepackten Ally Pally zu Ende geführt werden. Sport1 dürften damit noch einige Tage herausragende Quoten sicher sein, die Reichweite erklomm am gestrigen Donnerstag jedenfalls wieder neue Rekorde. So sahen bereits am Nachmittag im Schnitt 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung, was ab 13:40 Uhr für Marktanteile von 3,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte.

Am Abend waren dann ab 20:15 Uhr im Schnitt sogar 890.000 Menschen vor dem Fernseher mit dabei, was hier ebenfalls stolzen 3,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. In der klassischen Zielgruppe belegte Sport1 in der Primetime damit Rang 5. Der Tagesmarktanteil belief sich auf hervorragende 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 2,1 Prozent beim Gesamtpublikum.

In der Primetime sortierte sich unter anderem Sat.1 deutlich hinter Sport1 ein. Der Film "Zwischen zwei Leben - The Mountain between us" floppte mit nur 3,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe völlig, insgesamt hatten 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Auch "Crocodile Dundee" bei Kabel Eins hatte mit 4,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil ebensowenig eine Chance gegen die Darts-WM wie "Catch me if you can", das bei RTLzwei einen Marktanteil von 4,2 Prozent erzielte. Beim jungen Publikum hielt Sport1 zudem auch den "Zürich-Krimi" im Ersten noch knapp hinter sich - der insgesamt mit 5,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber natürlich in einer anderen Liga spielte.

Unter den kleineren Sendern konnte am Donnerstag auch 3sat überdurchschnittlich stark punkten. Der Sender, der den ganzen Tag über schon Auftritte von Florian Schroeder, Sebastian Pufpaff, Christoph Sieber, Till Reiners, Hazel Brugger und Sarah Bosetti zeigte, brachte es auf einen Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Primetime sahen sich 1,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer Urban Priols Jahresrückblick "TILT 2021" an. Das reichte dort für einen Marktanteil von 4,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der NDR punktete um 20:15 Uhr mit "Kaum zu glauben XXL": Die Show erreichte bundesweit 1,33 Millionen Menschen, die Marktanteile lagen bei 4,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch darüber hinaus war es ein sehr starker Tag fürs NDR Fernsehen, der bundesweite Tagesmarktanteil belief sichauf 3,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.