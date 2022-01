RTL ist am Freitag der erfolgreichste Sender bei den Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren gewesen. Der Tagesmarktanteil der Kölner lag bei 10,8 Prozent - und das hat der Sender in erster Linie der "Ultimativen Chartshow" zu verdanken, die man um 12 Uhr begann und dann bis tief in die Nacht sendete - unterbrochen nur durch die Nachrichten um 18:45 Uhr und eine kurze Schalte ans Brandenburger Tor um Mitternacht.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die sechsstündige Ausgabe der "Chartshow", die um 12 Uhr begann, verzeichnete im Schnitt 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das hatte 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zur Folge. Ab 20:15 Uhr steigerte Oliver Geißen die Reichweite dann noch auf 1,84 Millionen und auch der Marktanteil kletterte auf 12,7 Prozent. Und auch nach dem Jahreswechsel waren für die Show noch 12,0 Prozent drin.

Sat.1 verfolgte eine ähnliche Strategie, die ging aber nicht einmal halb so gut auf. In der Daytime setzte man ab 11 Uhr auf mehrere Ausgaben der Rankingshow "111…", hier waren allerdings 6,6 Prozent Marktanteil das Höchste der Gefühle. Richtig mies lief es für Sat.1 dann aber am Abend, wo man noch einmal alle drei "Geh aufs Ganze"-Folgen wiederholte, die man zuletzt neu produziert hatte. Die schwankten jedoch zwischen Werten in Höhe von nur 2,3 und 2,7 Prozent Marktanteil, deutlich weniger als eine Million Menschen waren hier mit dabei.

Der Tagesmarktanteil von Sat.1 lag bei schlappen 3,8 Prozent und damit noch hinter dem von Kabel Eins (4,0 Prozent). Auch Vox (5,8 Prozent) war deutlich erfolgreicher, aber auch hier lief nicht alles glatt. Traditionell zeigte Vox den ganzen Tag über die Musikdoku-Reihe "100 Songs, die die Welt bewegten" und in den frühen Morgenstunden lief es mit 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auch noch recht gut, danach ging es aber bis zum Nachmittag kontinuierlich bergab. Mit der Folge ab 20:15 Uhr waren nur noch 5,5 Prozent drin, später am Abend fiel die Reihe sogar noch auf 3,5 Prozent.

Einen guten Ton mit Musik schlug derweil 3sat an: Der kleine Sender zeigte, auch das ist eine Tradition, den ganzen Silvestertag über hinweg verschiedene Konzerte. Aufgrund eines Fehlers bei der AGF können wir aktuell keine Quoten von einzelnen Konzerten einsehen, der Tagesmarktanteil beim jungen Publikum betrug jedoch 3,2 Prozent. Damit war 3sat nicht nur der stärkste Spartensender, sondern auch noch einen Hauch erfolgreicher als RTLzwei.