Nach Namibia ging die Reise beim diesjährigen Neujahrs-"Traumschiff": Ab 20:15 Uhr wurde die neueste Ausgabe des ZDF-Klassikers mit Florian Silbereisen in tragender Rolle, aber auch mit Gaststars wie Caro Daur und Sarah Engels gesendet. Die Reichweiten fielen dabei deutlich schwächer aus als in den Jahren zuvor, sodass sich der Abstand zum parallel gesendeten "Tatort" im Ersten noch vergrößerte. Die ZDF-Romanze wollten sich im Schnitt 6,46 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen lassen. Am ersten Abend des Vorjahres kam der ZDF-Klassiker noch auf knapp 7,3 Millionen Fans, 7,8 Millionen waren es Anfang 2020. Zuletzt lag "Das Traumschiff" 2019 unter der Marke von sieben Millionen Zuschauenden am Neujahrsabend.

Angesichts des starken Vorprogramms eher enttäuschend schnitten die ersten beiden Folgen von "Schneller als die Angst" im Ersten ab. Ab 21:45 Uhr gesendet, verlief schon der Start angesichts von 3,67 Millionen zusehenden Personen nicht allzu gut, 45 Minuten später sicherte sich die zweite Episode dann nur noch durchschnittlich 3,02 Millionen. Mit 12,4 und 12,1 Prozent bei allen Zuschauenden lief es maximal ordentlich, gleiches gilt für die bei den 14- bis 49-Jährigen gemessenen Werte (6,5 und 5,8%). Ab 21:50 Uhr hatte derweil das ZDF gut lachen, denn die "Traumschiff"-Verlängerung "Kreuzfahrt ins Glück" legte gegenüber der Episode vom 1. Januar 2021 sogar minimal zu. 5,37 Millionen Menschen schalteten durchschnittlich ein, der Marktanteil zog gegenüber dem "Traumschiff" auf 19,9 Prozent an.

13,8 Prozent Marktanteil wurden im Schnitt in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre ermittelt. Für stabil hohe Quoten sorgte zudem auch das traditionell ab 11:15 Uhr gezeigte "Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker", das sich zum Start in den Tag 2,62 Millionen Menschen nicht entgehen lassen wollten. 19,4 Prozent Marktanteil wurden erzielt. Seit 2018 war die Quote der Sendung nur einmal unter die 19-Prozent-Marke gefallen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die Live-Übertragung gewohnt gut. Mit 9,6 Prozent reichte man fast an den im Vorjahr aufgestellten Rekord (9,8%) heran.