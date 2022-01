am 02.01.2022 - 09:16 Uhr

Es war die 100-jährige Jubiläumsausgabe des Neujahrsspringens in Garmisch-Partenkirchen, das am Samstag ab 14 Uhr stattfand und im deutschen Fernsehen sowohl von Eurosport als auch dem ZDF übertragen wurde. Die ungewöhnlich hohen Reichweiten des Vorjahres, Anfang 2021 sicherte sich Das Erste mit dem Neujahrsspringen 6,31 Millionen Zuschauende im ersten Durchgang und über 7,3 Millionen im zweiten Durchgang, hielt die diesjährige Veranstaltung nicht. Stattdessen kam der Wettbewerb diesmal auf 5,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – die jeweiligen Durchgänge wurden diesmal nicht einzeln ausgewiesen. Ein Erfolg war die Übertragung dennoch: Insgesamt landete das "ZDFsportstudio" damit bei schönen 29,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden wunderbare 19,6 Prozent Marktanteil gemessen.

Nicht nur das ZDF punktete am Neujahrstag mit Live-Sport: Auch die sich ihrem Ende zuneigende Darts-WM war am Neujahrstag gefragt. Mit 3,3 Prozent Tagesmarktanteil war der übertragende Sender Sport1 das stärkste Spartenprogramm am Samstag. Gut lief der Samstag auch für den RTL-Männersender Nitro, der auf 1,8 Prozent insgesamt kam – und auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 2,1 Prozent zu überzeugen wusste.

So liefen zwischen elf und 20:15 Uhr etliche Ausgaben von "Miniatur Wunderland XXL" – direkt die erste Episode sicherte sich dabei starke 3,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Bis auf zwei Ausnahmen kamen alle Folgen auf mehr als zwei Prozent, auch am Vorabend lief es mit 2,4 und 2,1 Prozent noch ziemlich gut. Die höchste Reichweite des Marathons wurde ab 19:20 Uhr gemessen, als im Schnitt 460.000 Menschen eingeschaltet hatten.

Gefragt war auch ZDFneo am Nachmittag des Neujahrstages: Bis zu 700.000 Menschen wollten die gezeigten Ausgaben der "Schwarzwaldklinik" sehen. Der Fernsehklassiker sicherte sich mit der vor Primetimestart laufenden Folge beispielsweise 2,5 Prozent Marktanteil insgesamt und genau zwei Prozent bei den Jungen. Ab kurz nach 18 Uhr lag die Quote im Gesamtmarkt sogar bei 2,7 Prozent. Nicht ganz mithalten konnte dann ab 20:15 Uhr der Film "Ghostbusters" mit 410.000 Zusehenden ab drei Jahren, die für 1,2 Prozent Marktanteil insgesamt und 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten.