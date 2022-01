Unter dem Label "Familienfest" zeigte Sat.1 am ersten Tag des neuen Jahres zahlreiche Familienfilmklassiker – und sicherte sich damit in der Zielgruppe im Schnitt starke 9,2 Prozent Tagesmarktanteil. Somit rangierte der Privatsender an Neujahr lediglich hinter dem ZDF (10,8%), aber noch vor RTL (8,4%) oder ProSieben, das mit weniger als sieben Prozent nicht sonderlich gut aus dem Startblock kam.

Das starke Sat.1-Ergebnis wurde vor allem vom Vor- und Hauptabendprogramm getrieben. Um 20:15 Uhr setzte sich die deutsche Free-TV-Premiere des Films "Der König der Löwen" aus dem Jahr 2019 vor alle anderen privaten Programme – und landete im Schnitt bei 13,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag die ermittelte Reichweite bei 2,24 Millionen. Schon ab 17:40 Uhr war "Aladdin" gut unterwegs. Bis ran an die Hauptnachrichten des Senders reichte es für durchschnittlich 11,1 Prozent, insgesamt schauten 1,33 Millionen Personen zu. "Die Schöne und das Biest" und "Mary Poppins" hatten zuvor im Nachmittagsprogramm lediglich überschaubare 8,2 sowie 7,1 Prozent Tagesmarktanteil eingesammelt.

RTL sendete am Neujahrsabend kein allzu gefragtes Primetime-Programm: "Die lustigsten Homevideos der Welt" jedenfalls kamen ab 20:15 Uhr nicht über 7,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen hinaus. 1,76 Millionen Menschen sahen die gut zweieinhalbstündige Ausstrahlung im Schnitt. Dafür punktete beim Kölner Sender ein Klassiker des 1. Januars. Auch in diesem Jahr lief wieder "Life! – Dumm gelaufen" und sicherte sich ab kurz nach 19 Uhr starke 16,2 Prozent Marktanteil bei den jungen Zusehenden – somit lief die Ausstrahlung ähnlich stark wie ein Jahr zuvor.

Filmklassiker bescherten Kabel Eins am 1. Januar 2022 hohe Werte. Die ab 16:15 Uhr gezeigten "Miami Cops" etwa sicherten dem Sender bei den Umworbenen starke 7,9 Prozent, danach holten "Zwei außer Rand und Band" 7,2 Prozent. Ab kurz vor 14 Uhr hatte "Der Supercop" schon 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren. Recht passabel schlug sich schließlich ab 20:15 Uhr noch "Zwei Asse trumpfen auf" mit 4,7 Prozent bei den Umworbenen sowie der ab 22:15 Uhr gezeigte Film "Zwei sind nicht zu bremsen" mit 5,7 Prozent.

Während Kabel Eins in der Primetime nahezu gleichauf mit RTLzwei lag ("Täglich grüßt das Murmeltier" sicherte sich dort 0,88 Millionen Zuschauende ab drei Jahren sowie 5,2 Prozent in der Zielgruppe), musste der Sender aus Grünwald tagsüber kleinere Brötchen backen. So kam RTLzwei ab 18:30 Uhr etwa mit "Austin Powers" nicht über dürftige 2,1 Prozent Marktanteil hinaus. "Catch Me if you can" sicherte sich nach 14 Uhr 3,8 Prozent, immerhin 4,5 Prozent brachten die "Mars Attacks" ab 16:40 Uhr zu Stande.

Auch Vox hatte an Neujahr seine Probleme – die zwei ab 18:30 Uhr gesendeten "Johnny English"-Filme etwa floppten mit 3,2 und 2,8 Prozent Marktanteil. Am frühen Nachmittag tat sich "Las Vegas" mit 2,7 Prozent schwer, einzig der um 16 Uhr gestartete Film "Zahnfee auf Bewährung" lief mit genau sechs Prozent in der klassischen Zielgruppe recht ordentlich.