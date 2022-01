am 04.01.2022 - 12:17 Uhr

Die "Tagesschau" blieb - das überrascht nicht - auch 2021 die meistgesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen. Allein im Ersten sahen allabendlich gut sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Auch das hätte schon für den Spitzenplatz gereicht, gleichzeitig wird die Sendung aber auch in den Dritten, bei Phoenix und 3sat gezeigt. Alles zusammengenommen erreichte die "Tagesschau" auf linearem Weg damit im letzten Jahr 11,69 Millionen Menschen. Das lag nur knapp unter dem Rekordwert von 11,78 Millionen, der 2020 aufgestellt worden war. Damals war die Reichweite Corona-bedingt im Vergleich zum Vorjahr um rund zwei Millionen nach oben geschossen, dieses erhöhte Informationsbedürfnis setzte sich 2021 somit nahezu ungemindert fort.

Hinter der "Tagesschau" platzierte sich im Reichweiten-Ranking die "heute"-Hauptausgabe, die inklusive der 3sat-Ausstrahlung im Schnitt 4,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach 4,65 Millionen ein Jahr zuvor. 2019 hatte die Reichweite noch 3,81 Millionen betragen. Die 18:45 Uhr-Ausgabe von "RTL aktuell" zählte im letzten Jahr 3,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, auch hier war es nur ein minimaler Rückgang von rund 50.000 im Vergleich zum Vorjahr. Die Sat.1 Nachrichten kamen im Schnitt auf 1,12 Millionen Zusehende, die "ProSieben Newstime" auf 0,58 Millionen.

Auch bei den 14- bis 29-Jährigen war es die "Tagesschau", die das Feld ganz klar dominierte: 0,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersgruppe schalteten die "Tagesschau" im linearen Fernsehen allabendlich im Schnitt ein, "RTL aktulle" erreichte weniger als halb so viele (0,19 Mio.), Sat.1 und ProSieben lagen mit ihren Nachrichten in dieser Altersgruppe knapp unter der Millionen-Marke, aber noch vor "heute", das nur 0,08 Millionen 14- bis 29-Jährige erreichte. Für alle Zahlen gilt gleichermaßen: Es handelt sich hier nur um die lineare Reichweite, Abrufe über die Mediatheken und ähnliches sind hier nicht eingerechnet.

Bei den Nachrichtenmagazinen in der Primetime behielt unterdessen das ZDF die Nase bei Jung und Alt vorn: Das "heute-journal" erreichte im letzten Jahr im Schnitt 4,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 0,77 Millionen 14- bis 49-Jährige - wobei hier ein paar Sendungen während der EM-Halbzeitpausen den Schnitt ein Stück nach oben ziehen. Die "Tagesthemen" im Ersten zählten im Schnitt 2,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährige. In beiden Fällen ist der Jahresschnitt durch die Kurz-Ausgaben in den Halbzeitpausen während der Fußball-EM ein Stück nach oben verschoben. Rechnet man solche Kurzausgaben heraus, dann sahen das "heute-journal" im Schnitt knapp vier Millionen, die "Tagesschau" etwas mehr als 2,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Neu hinzugekommen ist als Konkurrent "RTL direkt". In den viereinhalb Monaten seit dem Start sahen im Schnitt 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, darunter 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Betrachtet man nur den Zeitraum von Mitte August bis Ende Dezember, dann lag "RTL direkt" in Sachen Reichweite in der Altersgruppe 14-49 90.000 vor den "Tagesthemen" und nur 50.000 hinter dem "heute-journal".